"PLOČICE SU SPADALE, A VATRENI OBLAK JE IŠAO KA NAMA" Ukrajinci gledali apokalipsi u oči nakon što su Rusi razneli skladište kod Kijeva

GRAĐANI Kijeva podelili otkrili su kako su izgledali trenuci nakon brutalnog ruskog napada kod Kijeva.

Tanjug/AP Photo/Dan Bashakov

- Bila sam kod kuće i razgovarala sa decom putem video-poziva kada sam čula snažnu eksploziju“, rekla je lokalna meštanka Stefanija Torska za Kyiv Independent. „Pomislila sam da je nekome možda potrebna pomoć, jer sam nekada radila u tom području. Presvukla sam se, zaključala kuću i potrčala. Prešla sam oko 100 metara kada je usledila još jedna, izuzetno snažna eksplozija - navela je ona.

- Kako je moj unuk kasnije opisao, izgledalo je kao lava — samo vatra, ogromna masa plamena koja se visoko uzdizala u vazduh - rekla je ona. „Shvatila sam da će, ako ostanem tu gde jesam, sve pasti na mene i da ću izgoreti živa. Počela sam da trčim. Ne znam kako sam uspela da trčim tako brzo, ali me je vatra sustigla tek kada sam gotovo stigla do sopstvene kapije.“

Taras Didič, načelnik Dmitrivske zajednice, kojoj pripada i selo Mila, poginuo je u napadu, saopštio je gubernator Kijevske oblasti Timur Tkačenko, dodajući da je Didič bio među prvim pripadnicima hitnih službi koji su stigli na mesto događaja.

Natalija Kuznjecova, veterinarka u jednoj klinici u Mili, rekla je da je bila na poslu kada je napad počeo. Njen tim se pripremao za hitnu operaciju kada su odjeknule prve eksplozije, nakon čega su se sklonili u sklonište u krugu bolnice.

- Zidovi su počeli da se tresu, a pločice su počele da padaju. Kako su eksplozije postajale sve snažnije, prozori su počeli da prskaju i ispadaju - rekla je Kuznjecova za Kyiv Independent.

- Čak i nakon što je vazdušna opasnost prestala, nastavili smo da čujemo eksplozije na svakih nekoliko minuta i osećamo kako se zgrada trese. Tada smo shvatili da se verovatno negde u blizini dešava detonacija. Ispostavilo se da se preko puta nas nalazilo skladište municije - navodi se.

Kuznjecova je navela da nijedan zaposleni u veterinarskoj klinici, kao nijedan od pacijenata, nije povređen, ali da je unutrašnjost zgrade pretrpela velika oštećenja.

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