NOVA CENZURA U IRANU: Modžtaba Hamnei zabranio dela koja "štete društvenoj koheziji"

IRANSKI vrhovni vođa, ajatolah Modžtaba Hamnei izjavio je danas da zabranjuje ljudima u toj zemlji da "čine bilo šta što šteti društvenoj koheziji", odnosno povezanosti, i pozvao vlasti da izbegavaju bilo kakve "obeshrabrujuće izjave koje slabe nacionalnu i javnu motivaciju".

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Hamnei je u pisanoj izjavi rekao da "slabosti, nedostaci i mane ne zahtevaju pripovedanje i isticanje, već zahtevaju planiranje i akciju kako bi se problem eliminisao i rešio", prenosi Irna.

-Naravno, ono što je navedeno u nastavku je u centru programa službene vlade ili na neki način na listi njenih ciljeva, a pominje se ovde samo radi podsećanja. Među njima je potreba da se ozbiljna pažnja posveti lancu ekonomsko-egzistencijalnih izazova kao što su inflacija, nezaposlenost, upravljanje cenama i tržište robe i usluga, rekao je Hamnei.

On je kazao da je "glavni ključ u tom pogledu za rešavanje svih ovih pitanja u sve većem oslanjanju na domaću proizvodnju".

-Naravno, podsticanje proizvodnje i istovremeno upravljanje uvozom i cenama može dovesti do situacije u kojoj tamne mrlje koje se pokazuju na ekonomskoj stranici zemlje postepeno postaju sve manje i manje dok potpuno ne nestanu, rekao je Hamnei.

(Tanjug)

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