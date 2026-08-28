ISKLJUČENJA STRUJE: U ponedeljak radovi na mreži u Braničevskom okrugu
POŽAREVAC – U ponedeljak, 31. avgusta, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.
U periodu od 7.30 do 15.30, u opštini Golubac struju neće imati: Livadica, Ridan, kamenolom Jelenska stena, Brnjica, Orlovi, Čezava, Glavičica, Turski Potok, Dobra, Kožice, Dedine, Ključ i tvrđava Golubački grad. Od 8 do 12.30, u Kostolcu će sa mreže biti isključen deo Ulice Kralja Petra - od Vojvode Putnika prema Karađorđevoj.
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