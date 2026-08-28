GUTEREŠ UPALIO CRVENI ALARM: UN pozivaju Moskvu i Kijev na hitan potez
GENERALNI sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš duboko je zabrinut zbog kontinuirane eskalacije ukrajinskog sukoba, uključujući i na ruskoj teritoriji, rekao je Stefan Dižarik, portparol generalnog sekretara UN tokom brifinga.
Prema Dižariku, Gutereš je pozvao Rusiju i Ukrajinu na hitnu deeskalaciju, što bi dovelo do potpunog, trenutnog i bezuslovnog prekida vatre radi uspostavljanja održivog i sveobuhvatnog mira.
Ranije, komentarišući za Sputnjik napad ukrajinskih Oružanih snaga na autobus u LNR, Stefan Dižarik je naglasio da svaki napad na civile krši međunarodno pravo i mora odmah prestati.
(Sputnjik)
Preporučujemo
MOSKVA JAVLjA: Od Kijeva ni glasa o miru - Rusija ne odstupa od Putinovih uslova
06. 08. 2026. u 15:56
SILOVIT UDAR RUSKIH TRUPA: Na meti objekti odbrambene industrije u Kijevu
01. 08. 2026. u 07:54
SVE SE MENjA? Kremlj se oglasio o novoj rundi pregovora Rusije, SAD i Ukrajine
28. 08. 2026. u 20:31
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Poskok se uvija, sprema se da napadne: Bosanac zatekao otrovnicu u plasteniku, zabeležio JEZIV snimak (Video)
SAMIR Saldić iz okoline Gradačca u Bosni i Hercegovini pošao je juče u večernjim satima do plastenika na svom imanju kako bi ubrao malo paradajza.
26. 08. 2026. u 13:29
Komentari (0)