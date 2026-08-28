Svet

GUTEREŠ UPALIO CRVENI ALARM: UN pozivaju Moskvu i Kijev na hitan potez

D.D.

28. 08. 2026. u 20:53

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GENERALNI sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš duboko je zabrinut zbog kontinuirane eskalacije ukrajinskog sukoba, uključujući i na ruskoj teritoriji, rekao je Stefan Dižarik, portparol generalnog sekretara UN tokom brifinga.

ГУТЕРЕШ УПАЛИО ЦРВЕНИ АЛАРМ: УН позивају Москву и Кијев на хитан потез

Foto: ANGELA WEISS/AFP/Profimedia

Prema Dižariku, Gutereš je pozvao Rusiju i Ukrajinu na hitnu deeskalaciju, što bi dovelo do potpunog, trenutnog i bezuslovnog prekida vatre radi uspostavljanja održivog i sveobuhvatnog mira.

Ranije, komentarišući za Sputnjik napad ukrajinskih Oružanih snaga na autobus u LNR, Stefan Dižarik je naglasio da svaki napad na civile krši međunarodno pravo i mora odmah prestati.

(Sputnjik)

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