GENERALNI sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš duboko je zabrinut zbog kontinuirane eskalacije ukrajinskog sukoba, uključujući i na ruskoj teritoriji, rekao je Stefan Dižarik, portparol generalnog sekretara UN tokom brifinga.

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Prema Dižariku, Gutereš je pozvao Rusiju i Ukrajinu na hitnu deeskalaciju, što bi dovelo do potpunog, trenutnog i bezuslovnog prekida vatre radi uspostavljanja održivog i sveobuhvatnog mira.

Ranije, komentarišući za Sputnjik napad ukrajinskih Oružanih snaga na autobus u LNR, Stefan Dižarik je naglasio da svaki napad na civile krši međunarodno pravo i mora odmah prestati.

(Sputnjik)