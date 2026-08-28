BIVŠI UKRAJINSKI MINISTAR ODBRANE STIŽE U ITALIJU: Dobio moćnu funkciju i novi zadatak
ITALIJANSKI ministar odbrane Gvido Krozeto saopštilo je danas da je bivši ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Fedorov (35) prihvatio mesto savetnika za inovacije u italijanskom Ministarstvu odbrane.
Krozeto je ponudio tu funkciju Fedorovu ubrzo nakon što je smenjen sa funkcije ministra odbrane Ukrajine u julu, navodeći da je on zaslužan za vojne inovacije koje su pomogle Ukrajini da povrati inicijativu u ratu protiv Rusije, prenosi Rojters.
- Stoga sam srećan što je Mihailo Fedorov prihvatio da ponudi svoje usluge kao savetnik za odbrambene inovacije" rekao je Krozeto u saopštenju na platformi X italijanskog Ministarstva odbrane, uz fotografiju sa Fedorovim.
Fedorov (35) je otpušten šest meseci nakon imenovanja, nakon što je pokrenuo reforme oko nabavki i mobilizacije, koje su ga dovele u sukob sa vojnim establišmentom i političkim rivalima u Ukrajini, navodi Rojters.
U objavi na platformi X, Fedorov je zahvalio Krozetu na "njegovoj ličnoj podršci" i na ponudi da bude savetnik u italijanskom Ministarstvu odbrane.
- U ovoj ulozi, pomoći ću Italiji u usvajanju modernih ratnih tehnologija, jačanju svog odbrambenog sektora i prilagođavanju novim globalnim bezbednosnim izazovima - rekao je Fedorov.
(Sputnjik)
Preporučujemo
SEDAM RADARA, ČETIRI NOVA SISTEMA I RAKETE "ASTER 30": Rim tajno naoružava Ukrajinu
27. 08. 2026. u 18:33
ZELENSKI ODBIO POZIV NA IZBORE: "To bi bio cunami koji bi podelio Ukrajinu"
23. 08. 2026. u 11:59
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Poskok se uvija, sprema se da napadne: Bosanac zatekao otrovnicu u plasteniku, zabeležio JEZIV snimak (Video)
SAMIR Saldić iz okoline Gradačca u Bosni i Hercegovini pošao je juče u večernjim satima do plastenika na svom imanju kako bi ubrao malo paradajza.
26. 08. 2026. u 13:29
Komentari (0)