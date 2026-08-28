BIVŠI UKRAJINSKI MINISTAR ODBRANE STIŽE U ITALIJU: Dobio moćnu funkciju i novi zadatak

ITALIJANSKI ministar odbrane Gvido Krozeto saopštilo je danas da je bivši ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Fedorov (35) prihvatio mesto savetnika za inovacije u italijanskom Ministarstvu odbrane.

Foto: Danilo Antonjuk/Sipa Pres/Profimedija

Krozeto je ponudio tu funkciju Fedorovu ubrzo nakon što je smenjen sa funkcije ministra odbrane Ukrajine u julu, navodeći da je on zaslužan za vojne inovacije koje su pomogle Ukrajini da povrati inicijativu u ratu protiv Rusije, prenosi Rojters.

- Stoga sam srećan što je Mihailo Fedorov prihvatio da ponudi svoje usluge kao savetnik za odbrambene inovacije" rekao je Krozeto u saopštenju na platformi X italijanskog Ministarstva odbrane, uz fotografiju sa Fedorovim.

Fedorov (35) je otpušten šest meseci nakon imenovanja, nakon što je pokrenuo reforme oko nabavki i mobilizacije, koje su ga dovele u sukob sa vojnim establišmentom i političkim rivalima u Ukrajini, navodi Rojters.

U objavi na platformi X, Fedorov je zahvalio Krozetu na "njegovoj ličnoj podršci" i na ponudi da bude savetnik u italijanskom Ministarstvu odbrane.

- U ovoj ulozi, pomoći ću Italiji u usvajanju modernih ratnih tehnologija, jačanju svog odbrambenog sektora i prilagođavanju novim globalnim bezbednosnim izazovima - rekao je Fedorov.

(Sputnjik)