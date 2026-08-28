Svet

ŠTA SE DOGOVARALO U MOSKVI? Zelenski otkrio šta mu je Amerika saopštila

D.D.

28. 08. 2026. u 20:42

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UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da su Sjedinjene Američke Države obavestile ukrajinske vlasti o sastancima u Moskvi koji su nedavno održani, kao i da se SAD zalažu za potpuno realističnu viziju šta treba učiniti da bi se okončao sukob Rusije i Ukrajine.

ШТА СЕ ДОГОВАРАЛО У МОСКВИ? Зеленски открио шта му је Америка саопштила

Foto: Gemini

- Danas smo dobili informacije od američke strane o sastancima u Moskvi koji su se održali prethodnih dana. Tamo je bilo više sastanaka. I razgovarali smo dan ranije, razgovaramo sada sa američkom stranom. Hvala vam na informacijama, na neophodnom tonu razgovora sa Rusijom- rekao je Zelenski u večernjem video obraćanju, prenosi Ukrinform.

Zelenski je naglasio da ukrajinska strana ceni doslednost SAD, kao i činjenicu da Amerika "promoviše potpuno realističnu viziju šta treba da se uradi" da bi se okončao sukob Rusije i Ukrajine.

Naglasio je da je neophodno stvoriti sve uslove da Rusija okonča rat. Direktor američke Centralne obaveštajne agencije (CIA) Džon Retklif je 24. avgusta nenajavljeno posetio Moskvu, a iz američkih izvora je saopšteno da je svrha njegove posete bila da tamošnjim zvaničnicima prenese svoje mračne procene položaja Rusije u ratu u Ukrajini.

Izvori su za Njujork tajms ranije naveli da je Retklif tokom posete pozvao rusku stranu da postigne dogovor pre nego što se njena vojna i ekonomska situacija dodatno pogorša, kao i da je on tu poruku preneo direktoru ruske Federalne službe bezbednosti (FSB) Aleksandru Bortnikovu.

(Tanjug)

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