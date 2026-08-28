RUSIJA NE MOLI I NE KLANJA SE Lavrov Evropljanima: Vi se 'besite Trampu o ruku, mi poslove završavamo muški i plemenito

OBESITI se američkom predsedniku Donaldu Trampu o ruku poput Evropljana nije naš stil.

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Mi smo navikli da poslove obavljamo, moglo bi se reći, "plemenito" i "muški", izjavio je u intervjuu za kanal RBK ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

Odgovarajući na pitanje novinara o navodima da je Rusija 14. avgusta tražila od Amerikanaca da kažu kako pomažu Ukrajincima da napadaju rusku ekonomsku infrastrukturu i da je to skoro pa to bio ultimatum sa ruske strane, Lavrov je napomenuo da nikakvog ultimatuma nije bilo, već su samo pitali, jer se povremeno u zapadnoj štampi pojavljuju curenja informacija o tome kako tačno administracija Trampa, koja je ukrajinsku krizu proglasila "Bajdenovim ratom", pomaže Ukrajini novim finansijskim izdvajanjima, naoružanjem, obaveštajnim podacima i slično.

- Takvih slučajeva je bilo tri ili četiri u poslednja dva meseca. Kada se takva informacija pojavi, mi je mirno, diplomatskim kanalima, prosleđujemo Stejt departmentu SAD i tražimo da potvrde da li je to tačno - objasnio je.

Međutim, SAD još uvek nisu nijednom odgovorile.

- U principu, ako govorimo o Amerikancima, Rusija ceni činjenicu da je predsednik SAD D. Tramp od samog početka počeo da vodi politiku drugačiju od evropske i od politike bivšeg predsednika Sjedinjenih Država Dž. Bajdena. Sa kakvim god rezervama to konstatovali, on je ipak počeo da gleda na prvobitne uzroke krize. Još mnogo pre svojih inicijativa, dok je bio u izbornoj kampanji, više puta je govorio: zaboravite na NATO, Rusi su nam sve rekli o savezu još davno pre predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina. Kao, to je nerealno, o tome se čak ne bi ni trebalo raspravljati. To je više puta govorio. Tramp je to ponavljao i pre i posle Enkoridža - podsetio je šef ruske diplomatije.

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Napomenuo je da su na Aljasci razgovarali o predlogu koji je specijalni izaslanik Stiv Vitkof doneo nedelju dana pre sastanka, a koji je sadržao određene kompromisne nijanse, ali se zasnivao na realnostima koje su se formirale "na terenu".

- Kada kažem 'na terenu', mislim i na referendume koji su tamo održani. Zasnivao se na tim realnostima, uz male kompromise. Kada je u junu ove godine moj kolega, državni sekretar SAD Marko Rubio (posle toga sam razgovarao s njim i pitao ga o tome), posle samita NATO-a izjavio da Sjedinjene Države ne mogu biti posrednik, jer su nedvosmisleno na strani Ukrajine. Uopšte, navodno, u Enkoridžu ničega nije ni bilo. Razgovaralo se o njihovom predlogu, koji se kasnije Ukrajincima nije dopao - istakao je.

Dodao je da je to tema o tome kako se dogovaraju Rusi, a kako se dogovaraju na Zapadu.

- Kod nas se još od davnina ustalilo: trgovci su se 'rukovali' – dogovorili su se. To je to! Niko ne potpisuje nikakve papire. To je stvar časti. Tako je bilo i sa NATO-om: kada su nam rekli, a potom počeli da se pozivaju na to da su to, navodno, 'samo reči' - naglasio je Lavrov.

Podsetio je na to da je u Enkoridžu izložen predlog SAD, koji je ruski lider Putin pročitao taj predlog tačku po tačku i pitao prisutnog Vitkofa da li je to tačno izložio.

- On je klimao glavom, potvrđivao sve. Nakon što je sve ono što je predsednik Vladimir Putin pročitao bilo potvrđeno od strane Vitkofa kao stav predsednika SAD Trampa, predsednik Rusije je rekao da tu postoje nijanse, ali da u potpunosti prihvata predlog. Mi smo spremni. Ako to nije saglasnost i dogovor, onda ne znam šta je dogovor - podvukao je.

Napomenuo je da su se odmah posle Enkoridža Evropljani zajedno sa Zelenskim žustro uputili i "obesili se" Trampu o ruke.

- Mi smo se rukovali - poručio je šef ruske diplomatije novinaru, odgovarajući na pitanje da li to znači da Rusija nije "dovršila posao" pošto nije postupila isto kao Evropljani.

- Kao rezultat 'obrade', koja je trajala skoro celu godinu, u junu ove godine, u Evijanu, na samitu G7, predsednik Francuske Emanuel Makron je ponosno objavio da su 'sahranili' Enkoridž i da je Dondal Tramp sada na njihovoj strani. Ne znam kako se to gleda u Beloj kući, ali nikakva reakcija na te reči nije usledila - ukazao je Lavrov.

Rekao je da, kada su Rusiji dali predlog ona je odgovorila da ga prihvata bez izmena.

- Potpuno isto kao što smo, u suštini, bez izmena prihvatili predlog Ukrajinaca u aprilu 2022. godine u Istanbulu - podsetio je.

Dodao je da se, nakon što je državni sekretar Rubio rekao da SAD ne mogu biti posrednik, on sastao s njim u Manili "na marginama" događaja ASEAN-a. Posle toga je državni sekretar SAD, pre otprilike mesec dana, rekao da su zainteresovani za rešavanje ukrajinske krize, ali da treba tražiti nove pristupe.

- Rusija je spremna da sasluša nove pristupe. U međuvremenu, mi nastavljamo da radimo 'na terenu - poručio je Lavrov.

Skrenuo je pažnju na to da je predsednik Rusije Vladimir Putin već više puta podsećao na situaciju kada su se početkom aprila 2022. godine u Istanbulu praktično dogovorili, parafirali dokumenta, a tadašnji premijer Britanije Boris Džonson im je to zabranio.

- Tada je Putina pozvao predsednik Francuske Makron i zamolio ga da, kako bi se stvorila optimalna atmosfera za potpisivanje dokumenta, napravi 'gest dobre volje' i povuče snage od Kijeva. Povukli smo se od Kijeva. Odmah, dva dana kasnije, kada nas tamo više nije bilo, došao je 'Bi-Bi-Si' i počeo da snima pažljivo poređane leševe duž puta u naselju Buča. Još tada je Putin rekao da smo od tog trenutka pa ubuduće uvek spremni za pregovore, ali da nećemo proglašavati nikakva primirja za vreme trajanja pregovora. Vatra će prestati tek onda kada bude postignuto punopravno, dugoročno rešenje - poručio je šef ruske diplomatije.

Ministar spoljnih poslova Rusije je istakao da je na samom Enkoridžu, na konferenciji za štampu sa predsednikom Putinom, predsednik Tramp u nadasve pohvalnim tonovima govorio o rezultatima.

- Rekao je da je, u suštini, ostalo samo jedno složeno pitanje. Mislim (sada to već svi znaju) na deo Donjecke Narodne Republike koji je još pod kontrolom Oružanih snaga Ukrajine. Tramp je u svojim nastupima u avgustu 2025. godine posebno naglašavao da ne idemo putem nekog 'primirja' koje će se za godinu-dve neminovno slomiti, nego putem formulisanja dugoročnih, stabilnih osnova za trajno rešenje. Sve naše teze su u potpunosti potvrđene - podvukao je Lavrov.

Potom je novinar upitao Lavrova da li je Tramp uopšte glavni i da li je zaista toliko moćan koliko želi da izgleda ako je u potpunosti bio za potpisivanje tih sporazuma, a do toga nije došlo.

- Razgovarao sam nekoliko puta sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, i tokom njegovog prvog mandata, i sada. Ali golf nisam igrao, pa ne mogu da procenim snagu udarca. Ali rekli su mi oni koji se razumeju u taj sport da je on veoma dobar igrač - ukazao je šef ruske diplomatije.

Dodao je da neće suditi o tome koliko su odnosi unutar zapadnog tabora sada uređeni i postavljeni tako da se može razumeti ko se čime bavi, ko od koga zavisi.

- Ali Sjedinjene Države brinu zbog toga što njihova nekada neograničena moć polako postaje prošlost. To se vidi čak i iz statistike udela u svetskoj ekonomiji. Verovatno prednjače samo po vojnim izdacima. Pa i tu su sada primorali Evropu da se 'podigne' gotovo do bilion i po. To je ono što SAD žele za sebe u vojnom budžetu - naglasio je.

Napomenuo je da je Rusija bila apsolutno iskrena kada je nesreća zadesila Amerikance. 11. septembra 2001. godine, a predsednik Putin je prvi nazvao tadašnjeg američkog predsednika Džordža Buša Mlađeg, prvi ponudio pomoć, izrazio solidarnost.

- Već za nekoliko dana Savet bezbednosti UN je usvojio rezoluciju koja je postala osnova operacije koju su Amerikanci pokrenuli u Avganistanu, sa ciljem – proglašenim pred celim svetom i utvrđenim u rezoluciji SB UN – uništenja terorizma i pomaganja Avganistancima da se vrate normalnom životu. Na kraju je pod okriljem te rezolucije stvorena čitava međunarodna koalicija - podsetio je šef ruske diplomatije.

Dodao je da je Rusija iskreno bila spremna na saradnju u različitim oblicima, ali je na kraju sve to završilo tako što su Amerikanci, umesto iskorenjivanja terorizma, jednostavno odlučili da ostanu u Avganistanu.

- I ostali su sve do poslednjih događaja. Rusija je izrazila solidarnost, pre svega zato što smo mi u to vreme bolje od drugih znali i razumeli šta je to međunarodni terorizam, koji su kod nas na Kavkazu aktivno finansirali upravo ti isti Britanci i još neke zapadne zemlje - naglasio je Lavrov.

(RT Balkan)

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