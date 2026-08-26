HITNO SE OGLASIO VAŠINGTON: Rubio otkrio da li planiraju nove napade na Iran

DRŽAVNI sekretar SAD Marko Rubio izjavio je da Vašington ne planira nove napade na Iran u skorije vreme, jer želi da se usredsredi na druga sredstva vršenja pritiska na Teheran, piše portal "Aksios".

Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

U izveštaju se navodi da je Rubio ministrima spoljnih poslova brojnih zemalja rekao da SAD ne planiraju da se vraćaju većim borbenim operacijama, ali da ne isključuje mogućnost da Vašington uzvrati ukoliko Iran prvi napadne.

Neimenovani američki zvaničnici rekli su "Aksiosu" da će se Vašington usredsrediti na vršenje pritiska sankcijama i pomorskom blokadom, kao i iznošenjem do sada najvećih količina nafte iz Ormuskog moreuza. Jedan zvaničnik naveo je da se očekuje da takva politika potraje barem do završetka izbora u Kongresu SAD u novembru.

On je dodao da SAD trenutno ne pregovaraju sa Iranom, jer veruju da bi pritisak mogao da natera Irance da se vrate za pregovarački sto, prenose mediji.

(RT Balkan)

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