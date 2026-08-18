TEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD TESLIĆA: Vozač povređen

MEŠTANI mnogih banjalučkih naselja poput Lipovac, Radnjača i Mišin Han i Piskavice izašli su na ulice i mirnim protestom izrazili oštro nezadovoljstvo zbog višednevnih restrikcija u vodosnabdevanju. Takođe se dešavalo i da nemaju vodu po sedam dana. Vode nema jer su česti kvarovi na vodovodnoj mreži, a nova koja je trebalo da bude izgrađena nije urađena.