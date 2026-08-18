Republika Srpska

TEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD TESLIĆA: Vozač povređen

Novosti online

18. 08. 2026. u 17:43

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VOZAČ iz Teslića čiji su inicijali S. K. teško je povređen prilikom sletanja vozilom sa puta.

ТЕШКА САОБРАЋАЈКА КОД ТЕСЛИЋА: Возач повређен

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Povređeno lice zbrinuto je u dobojskoj bolnici, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

Saobraćajna nezgoda dogodila se sinoć, a uviđaj su izvršili pripadnici Policijske stanice Teslić.

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