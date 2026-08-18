TEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD TESLIĆA: Vozač povređen
VOZAČ iz Teslića čiji su inicijali S. K. teško je povređen prilikom sletanja vozilom sa puta.
Povređeno lice zbrinuto je u dobojskoj bolnici, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.
Saobraćajna nezgoda dogodila se sinoć, a uviđaj su izvršili pripadnici Policijske stanice Teslić.
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