BOMBA! Ruski avion je upravo oborio ukrajinski MiG-29, hitno se oglasilo Ministarstvo odbrane
NEPRIJATELjSKI lovac je oboren u području gde je tokom protekla 24 sata izvođena specijalna operacija.
Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je uništena ukrajinska letelica u zoni specijalne vojne operacije.
Potvrđeno je da su piloti Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije oborili ukrajinski lovac MiG-29. Do toga je došlo u protekla 24 časa, navelo je rusko Ministarstvo odbrane.
Takođe, saopšteno je da su ruske jedinice protivvazdušne odbrane u protekla 24 časa presrele 10 neprijateljskih navođenih bombi i dve rakete iz višecevnih bacača HIMARS američke proizvodnje. Sistemi protivvazdušne odbrane uništili su u vazduhu 1.671 bespilotnu letelicu (BPL) avionskog tipa.
Takođe je zabeleženo da su ruske trupe u roku od 24 sata oslobodile sela Orehovatka i Krasnopodilja u Donjeckoj Narodnoj Republici. Ruske snage su takođe pogodile rezervoare za gorivo u luci Odesa.
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