Svet

BOMBA! Ruski avion je upravo oborio ukrajinski MiG-29, hitno se oglasilo Ministarstvo odbrane

Новости онлајн

18. 08. 2026. u 13:24

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NEPRIJATELjSKI lovac je oboren u području gde je tokom protekla 24 sata izvođena specijalna operacija.

БОМБА! Руски авион је управо оборио украјински МиГ-29, хитно се огласило Министарство одбране

MOD Rusije

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je uništena ukrajinska letelica u zoni specijalne vojne operacije.

Potvrđeno je da su piloti Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije oborili ukrajinski lovac MiG-29. Do toga je došlo u protekla 24 časa, navelo je rusko Ministarstvo odbrane.

Takođe, saopšteno je da su ruske jedinice protivvazdušne odbrane u protekla 24 časa presrele 10 neprijateljskih navođenih bombi i dve rakete iz višecevnih bacača HIMARS američke proizvodnje. Sistemi protivvazdušne odbrane uništili su u vazduhu 1.671 bespilotnu letelicu (BPL) avionskog tipa.

Takođe je zabeleženo da su ruske trupe u roku od 24 sata oslobodile sela Orehovatka i Krasnopodilja u Donjeckoj Narodnoj Republici. Ruske snage su takođe pogodile rezervoare za gorivo u luci Odesa.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRPSKI DUO NAPADA LIGU ŠAMPIONA: Nikoliću i Joviću neće biti lako da u Sofiji osiguraju pozitivan rezultat
Tip fudbal

0 2

SRPSKI DUO NAPADA LIGU ŠAMPIONA: Nikoliću i Joviću neće biti lako da u Sofiji osiguraju pozitivan rezultat

LEVSKI i AEK ove večeri na "Naciolanom stadionu Vasil Levski" (21.00) otvaraju plej-of Lige šampiona, a domaćin u prvi meč ulazi sa velikim samopouzdanjem. Bugarski šampion ne zna za poraz u svim takmičenjima još od maja, dok AEK traži način da prekine osmogodišnje čekanje na povratak u grupnu, odnosno ligašku fazu elitnog evropskog takmičenja.

18. 08. 2026. u 14:15 >> 14:15

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica

Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica