GORI HRVATSKA: Požar kod Zadra, policija uhapsila osumnjičenog za podmetanje požara na Čiovu

HRVATSKA policija uhapsila je muškarca osumnjičenog da je jutros na području Salduna na hrvatskom ostrvu Čiovo, u alkoholisanom stanju, upaljačem zapalio suvu travu i stiropor, i tako izazvao požar, ugrozivši živote i imovinu, saopštila je splitsko-dalmatinska policija.

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Policija je navela da je odmah po prijemu dojave izašla na teren i, na osnovu dostupnih snimaka video-nadzora, brzo utvrdila identitet muškarca koji se dovodi u vezu sa požarom.

Osumnjičeni je oko sat i po nakon događaja doveden u policijske prostorije, gde je utvrđeno da je hrvatski državljanin i da se nalazi u alkoholisanom stanju, a izmereno mu je 1,08 promila alkohola.

Prema do sada utvrđenim činjenicama, sumnja se da se osumnjičeni, pod dejstvom alkohola, vraćao iz "noćnog provoda" i upaljačem zapalio suvu travu i stiropor pored drvenih paleta, navodi se u saopštenju splitsko-dalmatinske policije.

Nad uhapšenim se sprovodi kriminalistička istraga zbog sumnje da je počinio krivično delo dovođenja u opasnost života i imovine opšteopasnom radnjom ili sredstvom.

Požar, zbog kojeg se sprovodi kriminalističko istraživanje nad muškarcem, izbio je rano jutros oko 5.35 sati na ostrvu Čiovu na području Salduna.

NEDALEKO OD ZADRA IZBIO POŽAR

Nedaleko od Zadra na hrvatskom primorju, u blizini Jovića, danas je izbio požar, a trenutno nisu ugrožene kuće, saopštio je glavni hrvatski vatrogasni komandant Slavko Tucaković.

On je rekao za Index.hr da u gašenju požara, pored vatrogasaca, učestvuju i kanader i "er-traktor".

Tucaković je istakao da je požar u jednom trenutku ugrozio kuće, ali da su one odbranjene.

Tanjug

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