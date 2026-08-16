GORI HRVATSKA: Požar kod Zadra, policija uhapsila osumnjičenog za podmetanje požara na Čiovu
HRVATSKA policija uhapsila je muškarca osumnjičenog da je jutros na području Salduna na hrvatskom ostrvu Čiovo, u alkoholisanom stanju, upaljačem zapalio suvu travu i stiropor, i tako izazvao požar, ugrozivši živote i imovinu, saopštila je splitsko-dalmatinska policija.
Policija je navela da je odmah po prijemu dojave izašla na teren i, na osnovu dostupnih snimaka video-nadzora, brzo utvrdila identitet muškarca koji se dovodi u vezu sa požarom.
Osumnjičeni je oko sat i po nakon događaja doveden u policijske prostorije, gde je utvrđeno da je hrvatski državljanin i da se nalazi u alkoholisanom stanju, a izmereno mu je 1,08 promila alkohola.
Prema do sada utvrđenim činjenicama, sumnja se da se osumnjičeni, pod dejstvom alkohola, vraćao iz "noćnog provoda" i upaljačem zapalio suvu travu i stiropor pored drvenih paleta, navodi se u saopštenju splitsko-dalmatinske policije.
Nad uhapšenim se sprovodi kriminalistička istraga zbog sumnje da je počinio krivično delo dovođenja u opasnost života i imovine opšteopasnom radnjom ili sredstvom.
Požar, zbog kojeg se sprovodi kriminalističko istraživanje nad muškarcem, izbio je rano jutros oko 5.35 sati na ostrvu Čiovu na području Salduna.
NEDALEKO OD ZADRA IZBIO POŽAR
Nedaleko od Zadra na hrvatskom primorju, u blizini Jovića, danas je izbio požar, a trenutno nisu ugrožene kuće, saopštio je glavni hrvatski vatrogasni komandant Slavko Tucaković.
On je rekao za Index.hr da u gašenju požara, pored vatrogasaca, učestvuju i kanader i "er-traktor".
Tucaković je istakao da je požar u jednom trenutku ugrozio kuće, ali da su one odbranjene.
Tanjug
BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari
Preporučujemo
BUKTE ŠUMSKI POŽARI ŠIROM NEMAČKE: Zahvaćeno više saveznih država
16. 08. 2026. u 19:02
VATRA GUTA GRČKU: Dve osobe poginule u požaru na grčkom ostrvu Salamina, devet povređeno
16. 08. 2026. u 17:31
VATRENA STIHIJA NE POSUSTAJE: Vetar počeo da širi požar u Deliblatskoj peščari
16. 08. 2026. u 15:32
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)