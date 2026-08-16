HITNO SE OGLASIO MAĐAR: Izneo najnovije informacije povodom rada nuklearne elektrane

Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je danas da su u toku "nadljudski napori" kako bi se podigao nivo vode na Dunavu u blizini nuklearne elektrane Pakš, i kako bi njene dve turbine ostale u funkciji.

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Mađar je u objavi na Fejsbuku rekao da se očekuje da će utorak i sreda naredne nedelje biti kritični, jer se očekuje dodatni pad nivoa vode od 14 do 15 centimetara, prenosi MTI.

Vodostaj Dunava je trenutno devet centimetara iznad nivoa vode koji bi zahtevao gašenje pretposlednje turbine, što se može izbeći samo ako se potapanjem barži podigne njegov nivo, rekao je Mađar.

On je dodao da se u austrijskom slivnom području Dunava predviđaju padavine od četvrtka, što bi moglo da izazove ponovni porast nivoa vode.

Mađar je kazao da su stručnjaci za upravljanje vodama odlučili da sutra otvore prevodnicu na kraku Dunava Račkeve-Šoroksar, što će dodati 20 kubnih metara vode u sekundi glavnom kraku Dunava, i što će, kako se očekuje, podići vodostaj Dunava za dva centimetra.

U međuvremenu, sporo potapanje dve barže od 80 metara je još u toku, a očekuje se da će brodovi dostići nivo potonuća od jednog metra do kraja dana.



(Tanjug)