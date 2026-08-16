DOŽIVELI SU DEBAKL NA SVETSKOM PRVENSTVU! Sada imaju novog selektora!
Belgijski trener Sebastijan Pokonjoli imenovan je za novog selektora reprezentacije Škotske, saopštila je večeras Fudbalska asocijacija Škotske.
U saopštenju se navodi da je Pokonjoli (39) potpisao dvogodišnji ugovor, a predvodiće Škotsku u predstojećem ciklusu Lige nacija.
Belgijanac je oktobra 2025. do 1. juna ove godine trenirao Monako, a prethodno je predvodio Union Sen Žil do šampionske titule u belgijskom prvenstvu u sezoni 2024/2025.
Kao strateg je radio u mladim selekcijama Uniona, Genka i reprezentacije Belgije.
Škotska je bila bez selektora od 28. juna ove godine, pošto je Stiv Klark podneo ostavku posle eliminacije nacionalnog tima u grupnoj fazi Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku.
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