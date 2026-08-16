DOŽIVELI SU DEBAKL NA SVETSKOM PRVENSTVU! Sada imaju novog selektora!

Belgijski trener Sebastijan Pokonjoli imenovan je za novog selektora reprezentacije Škotske, saopštila je večeras Fudbalska asocijacija Škotske.

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U saopštenju se navodi da je Pokonjoli (39) potpisao dvogodišnji ugovor, a predvodiće Škotsku u predstojećem ciklusu Lige nacija.

Belgijanac je oktobra 2025. do 1. juna ove godine trenirao Monako, a prethodno je predvodio Union Sen Žil do šampionske titule u belgijskom prvenstvu u sezoni 2024/2025.

Welcome, Sébastien ✍️



Sébastien Pocognoli is your new Scotland Men’s National Team Head Coach. pic.twitter.com/J1t0pJhdUt — Scotland National Team (@ScotlandNT) August 16, 2026

Kao strateg je radio u mladim selekcijama Uniona, Genka i reprezentacije Belgije.

Škotska je bila bez selektora od 28. juna ove godine, pošto je Stiv Klark podneo ostavku posle eliminacije nacionalnog tima u grupnoj fazi Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku.

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