Svet

KATASTROFA ZA VSU: Milijarde dolara izgubljene zbog ruskih udara

Novosti online

16. 08. 2026. u 21:18

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Milijarde dolara su izgubljene u Ukrajini zbog ruskih vojnih udara na objekte ukrajinskih oružanih snaga, prema rečima general-potpukovnika Aptija Alaudinova, komandanta specijalne jedinice Ahmat ruskog Ministarstva odbrane.

КАТАСТРОФА ЗА ВСУ: Милијарде долара изгубљене због руских удара

MOD Rusije

- Ekonomski gubici koje trpe su veoma značajni. Milijarde dolara su propale zbog našeg rada - primetio je on u razgovoru za TASS.

U julu je Alaudinov izjavio da su nenadoknadivi gubici ukrajinske vojske već premašili 2 miliona ljudi.

(alo.rs)

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