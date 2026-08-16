Milijarde dolara su izgubljene u Ukrajini zbog ruskih vojnih udara na objekte ukrajinskih oružanih snaga, prema rečima general-potpukovnika Aptija Alaudinova, komandanta specijalne jedinice Ahmat ruskog Ministarstva odbrane.

MOD Rusije

- Ekonomski gubici koje trpe su veoma značajni. Milijarde dolara su propale zbog našeg rada - primetio je on u razgovoru za TASS.

U julu je Alaudinov izjavio da su nenadoknadivi gubici ukrajinske vojske već premašili 2 miliona ljudi.

(alo.rs)