KATASTROFA ZA VSU: Milijarde dolara izgubljene zbog ruskih udara
Milijarde dolara su izgubljene u Ukrajini zbog ruskih vojnih udara na objekte ukrajinskih oružanih snaga, prema rečima general-potpukovnika Aptija Alaudinova, komandanta specijalne jedinice Ahmat ruskog Ministarstva odbrane.
- Ekonomski gubici koje trpe su veoma značajni. Milijarde dolara su propale zbog našeg rada - primetio je on u razgovoru za TASS.
U julu je Alaudinov izjavio da su nenadoknadivi gubici ukrajinske vojske već premašili 2 miliona ljudi.
(alo.rs)
Preporučujemo
KIJEV NASTAVLjA SA UDARIMA PO CIVILNIM CILjEVIMA: VSU pogodile radnički autobus
16. 08. 2026. u 19:55
ESKALACIJA U CRVENOM MORU: Zašto Rijad okuplja pomorsku koaliciju i šta to znači za Jemen?
16. 08. 2026. u 19:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)