BUKTE ŠUMSKI POŽARI ŠIROM NEMAČKE: Zahvaćeno više saveznih država
ŠUMSKI požari zahvatili su danas i tokom proteklih dana više regiona i saveznih pokrajina širom Nemačke, a stotine vatrogasaca angažovane su na njihovom gašenju, dok je u pojedinim područjima bilo neophodno evakuisati stanovništvo ili angažovati helikoptere, navodi Tagesšau.
Osim na zapadu nemačke savezne pokrajine Severne Rajne-Vestfalije, oko Hirctenvalda i u nemačko-belgijskom pograničnom području kod Monšaua, požari su izbili i u drugim delovima.
U pokrajini Baden-Virtembergu vatrogasci su tokom vikenda gasili nekoliko manjih požara.
U blizini Hajlbrona više od 100 vatrogasaca ugasilo je u subotu požar koji je zahvatio i deo šume, a u jednom trenutku gorelo je gotovo 10.000 kvadratnih metara.
Kod grada Baden-Baden izgorelo je oko 600 kvadratnih metara šume, ali su vatrogasci uspeli da spreče dalje širenje vatre.
U Bavarskoj su stotine vatrogasaca tokom vikenda gasile više šumskih požara, uz temperature iznad 30 stepeni i povremeno jak vetar.
U Valdašafu u Donjoj Frankoniji, jednom od sedam regiona savezne pokrajine Bavarske, požar je zahvatio oko 29 hektara.
Tokom intervencije tokom vikenda tri policijska helikoptera izbacivala su vodu, a u gašenju je učestvovalo do 600 pripadnika službi.
Zbog opasnosti po stambeno područje privremeno je evakuisano nekoliko kuća, a prema podacima nemačkog javnog servisa za Bavarsku BR24, bilo je obuhvaćeno oko 80 ljudi.
Više od 200 pripadnika službi učestvovalo je do petka uveče i u gašenju požara kod Oberhajda u okrugu Bamberg.
Sedam vatrogasaca moralo je da dobije lekarsku pomoć, a u gašenju su pomagali i lokalni poljoprivrednici cisternama.
Veliki požar šume i livade izbio je kod Langšajda, zapadno od Koblenca u saveznoj državi Rajna-Palatinat.
Požar je ranije danas stavljen pod kontrolu, ali vatrogasci upozoravaju da bi žarišta još mogla da se aktiviraju.
Vatra je u petak zahvatila oko 50 hektara.
Protiv požara se satima borilo oko 650 vatrogasaca uz pomoć dva helikoptera, a deo ekipa ostao je na terenu radi nadzora i eventualnog nastavka gašenja.
Vatrogasci su danima bili angažovani u okolini saksonskog grada Plauena.
U okrugu Severna Saksonija požar je oštetio oko 4.000 kvadratnih metara šume.
Na severu Tiringije, u okrugu Ajhsfeld, šuma je gorela kod Valhauzena. Prema navodima policije, vatra je izbila pored puta, a zatim se zbog vetra proširila i zahvatila oko 2.500 kvadratnih metara šume.
U noći između petka i subote šumski požar izbio je i na granici sa Bavarskom.
Oko 200 pripadnika službi iz Tiringije i Bavarske učestvovalo je u intervenciji kod Berungena, gde je bilo zahvaćeno oko jednog hektara šume.
Tanjug
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