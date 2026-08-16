NIJE SAMO RISTIĆ! Zvezda dovodi još jednog levog beka! Reprezentativac stiže na Marakanu!
Crveno-beli žele da se osiguraju, posle odlaska Naira Tiknizjana u Olimpijakos.
Jermen će sigurno otići put Pireja, ali su na Marakani ekspresno reagovali i doveli zamenu u vidu srpskog reprezentativca Mihaila Ristića.
Međutim, neće u Zvezdi na tome da se zaustave, jer na istoj poziciji levog beka nameravaju da angažuju još jedno ime!
Budući da je posao sa bivšim đakom omladinske škole kluba sa Marakane već završen, prema navodima ruskog medija "Metaratings" čelnici srpskog prvaka vode intenzivne pregovore i sa Olegom Reabčukom (28 godina).
Reprezentativac Moldavije je trenutno slobodan igrač posle rastanka sa Spartakom iz Moskve, koji ga je pre tri godine kupio upravo od Olimpijakosa za čak 6.000.000 evra. Iskusni defanzivac je pre epizode u ruskoj prestonici i Grčkoj veći deo karijere proveo u Portugalu, gde je nosio dresove Porta i Pakoš Fereire.
Odluka rukovodstva srpskog šampiona da angažuje dva igrača na istoj poziciji ima jasnu logiku. Budući da su Mihaila Ristića u prethodnom periodu učestalo mučile povrede zbog kojih ima skromnu minutažu u poslednjih nekoliko sezona, dolazak proverenog i fizički spremnog Reabčuka garantovao bi potpunu stabilnost i paklenu konkurenciju uz levu aut-liniju Zvezdinog tima.
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