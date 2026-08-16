OŽIVELA SI JOŠ JEDAN HIT: Tea Tairović snimila 25 godina staru pesmu, pa završila prva na trendingu (FOTO)
MUZIČKA zvezda Tea Tairović nedavno je snimila pesmu staru 25 godina, koja nosi naziv "Golube", a već je završila kao prva na Jutjub trending listi, te su se zbog njenog ovog izvođenja usijale mreže.
Posle koncerta u Pirotu koji je održala pre nekoliko meseci, otkrila je za predstavnike sedme sile da album "Dominantna" s namerom ima sve brze pesme, s obzirom na to da je razmišljala da publiku obraduje albumom na kom će samo biti balade.
Te tako, prva u nizu balada koje je Tea izbacila, jeste balada koja nosi naziv "Golube", a koja je snimljena i pre 25 godina. Ova pesma je, naime, po samom izlasku i baš u njenom izvođenju osvojila srca publike, s obzirom na to da se za samo šest dana našla prva na Jutjub trenindg listi.
Iako za Teu nije strano da joj numere budu u rekordnom roku na samom vrhu trending liste, sada je muzička zvezda još jednom dokazala zbog čega je jedna od najtraženijih, ali i najvoljenijih pevačica na našoj javnoj sceni.
Podsetimo, Tea je nedavno nastupila u čuvenoj diskoteci, a po ko zna koji put, diskoteka je bila dupke puna, sve do poslednjeg mesta, te se čak tražila i karta više za ovaj nastup. Ona se, naime, pre dva meseca preselila u svoju novu luks nekretninu u Crnoj Gori, smeštenu najeletnijem naselju "Luštica" budući da celo leto ima nastupe po celom Jadranskom primoriju.
Tea je nastupila u veoma seksi crvenom trikou sa kristalima, što je publiku dodatno bacilo u trans! Tairovićeva je pevala i ujedno igrala više od dva sata, a Budvom su se orili hitovi poput "Severna Latina", "Bonita", "Ker finasijer" i mnogi drugi.
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