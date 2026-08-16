DOBILI ŠTA SU ŽELELI: Hrvatska postala smetište Evrope
DIREKTOR Dokumentaciono-informacionog centra „Veritas“ Savo Štrbac izjavio je da su Hrvati bili toliko opsednuti željom da se odvoje od Beograda i da su dobili ono što su tražili – postali su smetište Evrope, kojoj su toliko želeli da pripadnu.
Povodom skandala u vezi sa otkrićem da su hiljade tona otrovnog otpada nelegalno skladištene usred Gospića u Lici, Štrbac ističe da je zaprepašten time kako je bilo moguće da se u specijalnim vozilima godinama neprimećeno dovozi toliki otpad.
- Nepojmljivo mi je kako ljudi mogu pasti na taj nivo da usred Gospića dovezu toliki otpad iz Evrope i odlažu na otvorenom, da po njemu pada kiša, unosi ga u zemlju, jer cela Lika je kraško područje puno voda koje idu prema moru i da tako sve dugotrajno truju - rekao je Štrbac.
On podseća i na čuveno „crno brdo“ u srpskom selu Biljani Donji kod Benkovca, koje čini oko 140.000 tona otpadne ferolegurne šljake iz bivšeg šibenskog metalurškog preduzeća TEF.
Kancerogena šljaka je deceniju i po zagađivala životnu sredinu uprkos kaznama Evropskog suda, a buka se ne bi digla i kazni možda i ne bi bilo da zbog vetra nije trovala hrvatsko selo Škabrnju.
- Izabrali su za odlagalište mesto gde su bili Srbi. Planeri nisu računali na to da tamo vetar duva sa severa prema jugu i da su odmah s južne strane Hrvati - rekao je Štrbac.
U Hrvatskoj je izbila velika politička i ekološka afera nakon što se saznalo da je godinama na mestu bivšeg Poljoprivredno-prehrambenog kombinata „Velebit“ u Gospiću nezakonito odloženo oko 37.000 tona opasnog otpada, a najnovija veštačenja pokazala su da su zagađene podzemne vode.
Među otpadom je elektronski i medicinski, a posebno zabrinjava prisustvo PFAS spojeva, takozvanih večnih hemikalija u podzemnoj vodi, nizvodno od mesta gde je odložen otpad.
(SRNA)
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