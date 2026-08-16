PUTIN NA PRVOJ LINIJI FRONTA! Kurilska ostrva su NEOSVOJIVA TVRĐAVA: Evo čime se sve brane!

RUSKI predsednik Vladimir Putin je prvi put posetio sporna Kurilska ostrva 13. avgusta, putujući u Iturup, jedno od četiri južna ostrva na koja Japan polaže pravo.

Foto: Alexander Shcherbak/Zuma Press/Profimedia, GROK veštačka inteligencija Iks

Poseta je bila veoma simbolična, jer se dogodila samo dva dana pre obeležavanja kraja Drugog svetskog rata u Japanu 15. avgusta, a Moskva ju je iskoristila da pojača svoju tvrdnju o suverenitetu nad ostrvima. Kurili su takođe od velikog vojnog značaja, jer je Rusija tokom više od decenije transformisala ostrva od relativno slabo branjenih uporišta u mrežu utvrđenih položaja opremljenih obalnim protivbrodskim raketama, kopnenim snagama, sistemima protivvazdušne odbrane, vojnom vazduhoplovnom infrastrukturom i pomorskim objektima. Gomilanje je posebno značajno jer se južni Kurili nalaze neposredno severno od japanskog Hokaida i kontrolišu prilaze između Tihog okeana i Ohotskog mora.



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Foto: Tanjug/Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Iturup je verovatno vojno najvažnije od Kurilskih ostrva, a kao najveće od četiri, ima znatno više prostora za vojnu infrastrukturu. Rusija je značajno modernizovala vojnu infrastrukturu oko vojnog aerodroma Burevestnik, dok je civilni aerodrom Iturupa takođe određen za dvostruku vojno-civilnu upotrebu. Japansko Ministarstvo odbrane izveštava da su tri lovca Su-35S za kontrolu vazdušne nadmoći raspoređena na aerodrom u avgustu 2018. godine. Objekat je omogućio da se lovci koriste mnogo bliže severnom Japanu nego što bi to bilo moguće iz kopnenih baza. Čak i relativno mali broj lovaca može da zakomplikuje japanske vazdušne operacije stvaranjem još jednog potencijalnog izvora presretanja i nadzora. Lokacija ostrva ga takođe čini korisnim za praćenje severnih japanskih prilaza i voda koje okružuju Kurilski lanac.



S obzirom na to da je prisustvo ruske mornarice i vazduhoplovstva u regionima Dalekog istoka zemlje značajno smanjeno od raspada Sovjetskog Saveza, lokalna odbrana se u velikoj meri oslanjala na mobilne raketne sisteme sa kopnenog baziranja. Obalski odbrambeni sistemi „Bastion-P“ i „Bal“ prvi put su raspoređeni na južnim Kurilima sredinom 2010-ih. „Bastion-P“ je prvenstveno dizajniran oko protivbrodske rakete P-800, što omogućava udare na neprijateljske površinske brodove koji deluju oko Kurilskog lanca. Sistem „Bal“ koristi porodicu protivbrodskih raketa H-35 i pruža još jedan sloj obalske odbrane na manjim dometima. Foto: Sergii Popsuievych / Alamy / Profimedia



Obalski sistemi omogućavaju Rusiji da uspostavi preklapajuće zone protivbrodske pokrivenosti oko važnih ostrva i pomorskih prilaza, potencijalno formirajući barijeru između Ohotskog mora i Tihog okeana. U decembru 2021. godine, Rusija je takođe objavila raspoređivanje sistema „Bastion-P“ na Matuu, udaljeno vulkansko ostrvo u centralnim Kurilima. Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su sistemi namenjeni kontinuiranom praćenju okolnih voda i moreuza. Ljudstvo i oprema su transportovani u Matuu desantnim brodovima Pacifičke flote. Očekuje se da će nova generacija obalskih odbrambenih sistema biti izgrađena oko hipersonične krstareće rakete Cirkon, koja je nedavno borbeno testirana na ukrajinskom terenu. Foto: Tanjug/Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP





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