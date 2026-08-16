GRČKO OSTRVO GORI! Dva velika požara progutala kuće, stanovnike izvlače BRODOVIMA
DVA velika požara izbila su danas na grčkom ostrvu Salamina, a vatra je zahvatila kuće, saopštila je vatrogasna služba.
U saopštenju se navodi da se priprema evakuacija stanovništva iz Selinije i Kaki Vigle morskim putem, prenela je Prototema.
Prvi požar je izbio u oblasti Peristerije, a drugi u oblasti Selinija u pravcu Kaki Vigle. Na području požara duvaju jaki vetrovi koji otežavaju gašenje.
(Tanjug)
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