GRČKO OSTRVO GORI! Dva velika požara progutala kuće, stanovnike izvlače BRODOVIMA

DVA velika požara izbila su danas na grčkom ostrvu Salamina, a vatra je zahvatila kuće, saopštila je vatrogasna služba.

Foto: Tanjug/Saška Drobnjak

U saopštenju se navodi da se priprema evakuacija stanovništva iz Selinije i Kaki Vigle morskim putem, prenela je Prototema.

Prvi požar je izbio u oblasti Peristerije, a drugi u oblasti Selinija u pravcu Kaki Vigle. Na području požara duvaju jaki vetrovi koji otežavaju gašenje.

(Tanjug)