DIPLOMATSKI POTRES NA BLISKOM ISTOKU: Trampov zet licem u lice sa Hamasom, Izrael odbio plan za Gazu

AMERIČKI izaslanik Džared Kušner, zet američkog predsednika Donalda Trampa, sastaće se danas u Kairu sa rukovodstvom palestinskog militantnog pokreta Hamas, uz prisustvo egipatskih, katarskih i turskih zvaničnika, pre odlaska u Tel Aviv, gde će razgovarati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanijahuom, javlja Al Džazira pozivajući se na izvore.

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Prema izvoru katarske televizije, sastanak ima poseban značaj nakon što je Izrael odbio plan od 15 tačaka koji je usvojio "Odbor za mir" i povezao svako povlačenje iz Pojasa Gaze sa "stvarnim" razoružavanjem Hamasa.

Visoka delegacija Hamasa, na čelu sa predsednikom političkog biroa pokreta Kalilom el Hajom, stigla je ranije danas u Kairo, što je njegova prva zvanična poseta Egiptu od kada je preuzeo funkciju.

Šef egipatske obaveštajne službe Hasan Rašad razgovarao je ranije danas sa delegacijom Hamasa o načinima za nastavak sprovođenja odluka mirovnog samita u Šarm el Šeiku i plana američkog predsednika Trampa. Prema egipatskoj novinskoj agenciji, delegacija Hamasa je pohvalila egipatske napore na jačanju stabilnosti i učvršćivanju prekida vatre u Pojasu Gaze.

Delegacija je ponovo potvrdila privrženost planu Trampa za okončanje patnji stanovnika Gaze i početak procesa obnove, navela je agencija. Hamas je saopštio da se njegova delegacija, koju predvodi El Haja, sastala sa Rašadom u sedištu egipatske obaveštajne službe na početku zvanične posete Egiptu.

Kako je navedeno, delegacija je razgovarala o političkim i bezbednosnim dešavanjima u Pojasu Gaze i na Zapadnoj obali, uključujući svakodnevno izraelsko kršenja sporazuma, njegovo odbacivanje sporazuma iz Šarm el Šeika i Trampovog plana, kao i odbijanje mape puta.

Hamas je naveo i da je bilo reči o postupanju Izraela prema palestinskim zatvorenicima, ocenivši da je reč o "opasnoj destruktivnoj politici" koja zahteva reakciju na regionalnom i međunarodnom nivou.

Sastanak Kušnera sa rukovodstvom Hamasa održava se u trenutku sve dubljeg spora oko sprovođenja druge faze sporazuma o prekidu vatre u Gazi.

Odbor za mir i američki predsednik Donald Tramp objavili su 31. jula da je Hamas prihvatio mapu puta od 15 tačaka za sprovođenje obaveza iz Protokola iz Šarm el Šeika, nakon pregovora o Gazi održanih u egipatskom gradu El Alamejnu.

Mapa puta predviđa povlačenje izraelskih snaga iz Pojasa Gaze, stavljanje oružja Hamasa pod kontrolu i njegovo skladištenje, kao i da nezavisna palestinska administracija preuzme upravljanje Pojasom.

Uprkos tome, Izrael nastavlja sa svakodnevnim kršenjima sporazuma o prekidu vatre koji je na snazi od oktobra 2025. godine. Prema podacima navedenim u izveštaju, u tim napadima poginulo je 1.258 Palestinaca, dok je 4.139 povređeno.

(Tanjug)