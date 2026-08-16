DIPLOMATSKI POTRES NA BLISKOM ISTOKU: Trampov zet licem u lice sa Hamasom, Izrael odbio plan za Gazu
AMERIČKI izaslanik Džared Kušner, zet američkog predsednika Donalda Trampa, sastaće se danas u Kairu sa rukovodstvom palestinskog militantnog pokreta Hamas, uz prisustvo egipatskih, katarskih i turskih zvaničnika, pre odlaska u Tel Aviv, gde će razgovarati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanijahuom, javlja Al Džazira pozivajući se na izvore.
Prema izvoru katarske televizije, sastanak ima poseban značaj nakon što je Izrael odbio plan od 15 tačaka koji je usvojio "Odbor za mir" i povezao svako povlačenje iz Pojasa Gaze sa "stvarnim" razoružavanjem Hamasa.
Visoka delegacija Hamasa, na čelu sa predsednikom političkog biroa pokreta Kalilom el Hajom, stigla je ranije danas u Kairo, što je njegova prva zvanična poseta Egiptu od kada je preuzeo funkciju.
Šef egipatske obaveštajne službe Hasan Rašad razgovarao je ranije danas sa delegacijom Hamasa o načinima za nastavak sprovođenja odluka mirovnog samita u Šarm el Šeiku i plana američkog predsednika Trampa. Prema egipatskoj novinskoj agenciji, delegacija Hamasa je pohvalila egipatske napore na jačanju stabilnosti i učvršćivanju prekida vatre u Pojasu Gaze.
Delegacija je ponovo potvrdila privrženost planu Trampa za okončanje patnji stanovnika Gaze i početak procesa obnove, navela je agencija. Hamas je saopštio da se njegova delegacija, koju predvodi El Haja, sastala sa Rašadom u sedištu egipatske obaveštajne službe na početku zvanične posete Egiptu.
Kako je navedeno, delegacija je razgovarala o političkim i bezbednosnim dešavanjima u Pojasu Gaze i na Zapadnoj obali, uključujući svakodnevno izraelsko kršenja sporazuma, njegovo odbacivanje sporazuma iz Šarm el Šeika i Trampovog plana, kao i odbijanje mape puta.
Hamas je naveo i da je bilo reči o postupanju Izraela prema palestinskim zatvorenicima, ocenivši da je reč o "opasnoj destruktivnoj politici" koja zahteva reakciju na regionalnom i međunarodnom nivou.
Sastanak Kušnera sa rukovodstvom Hamasa održava se u trenutku sve dubljeg spora oko sprovođenja druge faze sporazuma o prekidu vatre u Gazi.
Odbor za mir i američki predsednik Donald Tramp objavili su 31. jula da je Hamas prihvatio mapu puta od 15 tačaka za sprovođenje obaveza iz Protokola iz Šarm el Šeika, nakon pregovora o Gazi održanih u egipatskom gradu El Alamejnu.
Mapa puta predviđa povlačenje izraelskih snaga iz Pojasa Gaze, stavljanje oružja Hamasa pod kontrolu i njegovo skladištenje, kao i da nezavisna palestinska administracija preuzme upravljanje Pojasom.
Uprkos tome, Izrael nastavlja sa svakodnevnim kršenjima sporazuma o prekidu vatre koji je na snazi od oktobra 2025. godine. Prema podacima navedenim u izveštaju, u tim napadima poginulo je 1.258 Palestinaca, dok je 4.139 povređeno.
(Tanjug)
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