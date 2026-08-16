JEDNA OSOBA UBIJENA, ČETIRI RANJENE: Jeziva pucnjava u parku u Kentakiju

JEDNA osoba je poginula, a četiri su povređene u pucnjavi koja se dogodila tokom letnje manifestacije u parku Čarls Jang u centru Leksingtona, drugog najmnogoljudnijeg grada u američkoj saveznoj državi Kentaki, saopštila je danas lokalna policija.

Foto: Profimedia/Matt Gush/Alamy

Policija Leksingtona intervenisala je nešto pre 19 časova po lokalnom vremenu, nakon prijave da su se čuli pucnji, i na mestu događaja pronašla pet žrtava, navodi se u saopštenju, preneo je AP.

Jedna osoba preminula je u bolnici, dok su ostale četiri, prema navodima policije, zadobile povrede koje nisu opasne po život.

Šef policije Leksingtona Lorens Voters rekao je da su među ranjenima i dva deteta, uzrasta četiri i 14 godina, dok identitet osobe koja je preminula nije saopšten.

Voters nije izneo informacije o mogućem osumnjičenom, ali je rekao da ne veruje da trenutno postoji opasnost po javnost.



(Tanjug)