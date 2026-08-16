VUČIĆ O SNIŽENIM CENAMA LEKOVA: To nije ograničeno na mesec, dva ili tri, to ostaje zauvek!
GOVOREĆI o cenama lekova, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je dobio mnogo primedbi ljudi na platformi "Ko si bre ti".
"Želim da ponovim. Mi ovde pre svega govorimo o lekovima na recept. I zamolio bih sve ljude, posebno one koji kupuju antikoagulante, koji sprečavaju šlog i zgrušavanje, njihova cena je između 1700 i 6000 dinara bila do danas. Od sutra je između 600 i 1100 dinara. Oni koji dođu sa receptom, 70 odsto od cene preuzeće država", naglasio je on.
Predsednik je istakao da su to ogromne stvari, i da je samo za prvu i drugu grupu lekova izdvojeno 3,7 milijardi dinara.
"To je 32 miliona evra na godišnjem nivou, i ovo je, trajna mera! To nije ograničeno na mesec, dva ili tri, to ostaje zauvek. Ovo su najvažniji lekovi, koji znače život za ljude. Samo je važno da ljudi imaju lekara, da dobiju recept, i plaćaće mnogo manje", rekao je Vučić.
On dodaje da je siguran da će biti sitnih problema, kao što je bilo sa zakonom "Svoj na svome", i da su to žive stvari gde se problemi rešavaju u hodu.
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