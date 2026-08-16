Poljoprivreda

STRUČNJACI O IZAZOVIMA RATARA U PROIZVODNJI: Evo u čemu je spas - Posebno za proizvođače kukuruza i soje!

K. Despotović

16. 08. 2026. u 15:23

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IAKO je dala dobre prinose pšenice i voća, ova sezona biće veoma teška za proizvođače kukuruza i soje. Stručnjaci kažu da su sve toplija leta sa sve manje padavina nova klimatska realnost i da će mnogo toga u proizvodnji hrane morati da se menja. Rešenje vide u navodnjavanju, preciznoj poljoprivredi, i investicijama u domaću proizvodnju semena i hibrida.

СТРУЧЊАЦИ О ИЗАЗОВИМА РАТАРА У ПРОИЗВОДЊИ: Ево у чему је спас - Посебно за произвођаче кукуруза и соје!

Foto: Edwin Remsberg / VWPics / Profimedia

Srbija se suočava sa 12. sušom od 2000. godine. Stručnjaci kažu da se klima nepovratno izmenila, pa sve toplija leta sa retkim mestimičnim padavinama zahtevaju znatne inovacije u proizvodnji hrane.

Dr Goran Bekavac iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu kaže za RTS da je, što se opštih mera tiče, tu navodnjavanje, nove otporne sorte, energetska efikasnost – prelazak na biodizel i promena agrotehnike.

- Strateško opredeljenje Srbije treba da bude da se opredelimo na domaće sorte jer one sadrže gene iz ovih krajeva. To rade domaći stručnjaci i to je na domaćem terenu. Naravno potrebno je ulagati u nauku - objašnjava Bekavac.

Prof. dr Slaven Prodanović sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu ističe da bi trebalo razmišljati i o promeni sortimenta.

- S obzirom na vremenske prilike polako treba da prelazimo na hibride kao što su srednje rani do srednje kasnih, odnosno, na FAO grupe 300 i 400 - naveo je Prodanović.

Manje ratarskih kultura znači i manje stočne hrane, pa klimatske promene desetkuju stočni fond i povećavaju uvoz mesa.

(AgroFin)

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