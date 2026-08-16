TRAMP PRIZNAO „FRONT OTPORA“? Iranski zvaničnik tvrdi da je potpisan tajni sporazum

MOHAMED Bager Kalibaf tvrdi da je Donald Tramp priznao „Front otpora“, ali za to zasad nema nezavisne potvrde iz Vašingtona.

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Kalibaf je tokom sastanka sa iranskim kulturnim radnicima govorio o sporazumu koji je, prema njegovim rečima, postignut u Islamabadu radi prekida neprijateljstava između Irana i Sjedinjenih Država.

On je naveo da je Teheran u prvi član dogovora uneo pitanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Libana, statusa „Fronta otpora“ i obustave napada na Liban.

Prema njegovim rečima, Donald Tramp je u prvobitnom nacrtu tražio da Iran odustane od raketnog programa, nuklearnih aktivnosti, pitanja „otpora“ i blokade Ormuskog moreuza. Kalibaf, međutim, tvrdi da je američki predsednik na kraju potpisao priznanje „Fronta otpora“.

Prelomna noć posle napada na Dahiju

Kalibaf je svoje navode povezao sa poslednjim izraelskim napadom na područje Dahije u južnom Bejrutu, u kojem su, kako je rekao, poginuli šef obaveštajne službe Hezbolaha i članovi njegove porodice.

On tvrdi da je Iran nakon tog napada poručio da obustavlja sve pregovore i da će napasti neprijateljske položaje. Prema Kalibafovim rečima, Teheran je najavio i širu reakciju ukoliko Izrael uzvrati.

U istoj noći, tvrdi predsednik iranskog parlamenta, ukinuta je američka pomorska blokada Irana.

Vašington se nije oglasio

Za sada nema zvanične potvrde Bele kuće da je Tramp potpisao dokument kakav opisuje Kalibaf. Upravo zbog toga ostaje otvoreno pitanje šta je zaista dogovoreno iza zatvorenih vrata i da li je reč o velikom diplomatskom zaokretu ili o poruci koju Teheran šalje regionu.

Ako se navodi iranskog zvaničnika potvrde, to bi predstavljalo ozbiljan preokret u odnosima SAD i Irana, sa posledicama koje bi mogle da se osete širom Bliskog istoka.

(Kurir)