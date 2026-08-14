"VLAST NEĆU PRENOSITI DECI" Lukašenko odbacio priče o naslednicima
PREDSEDNIK Belorusije Aleksandar Lukašenko nazvao je budale onima koji govore o prenosu vlasti u republici na svoju decu.
- Budale, oni ne znaju kakav je to posao - rekao je Lukašenko u video snimku objavljenom u bliskom pres-službi Telegram kanala beloruskog predsednika "Pool One".
- Prenošenje moći znači uzeti sve što ste uradili, spakovati i preneti drugima kako bi se preselili na kineski. Ne tako da je zemlja uništena, sve je uništeno - dodao je predsednik Belorusije.
(Ria Novosti)
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