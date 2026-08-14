RUMUNIJA NA SVE ČEŠĆEM UDARU: Opet pao dron blizu granice sa Ukrajinom, Bukurešt u panici
U petak, 14. avgusta, dron se srušio u severnom delu rumunskog okruga Tulča, svega pet kilometara od granice sa Ukrajinom.
Kako prenosi Romania Journal, a navodi Ukrinform, Generalni inspektorat za vanredne situacije Rumunije (IGSU) izdao je upozorenje koje je važilo oko 90 minuta za severni deo okruga Tulča.
Rumunsko Ministarstvo nacionalne odbrane saopštilo je da je u petak, 14. avgusta, putem hitnog poziva obavešteno o padu drona u blizini sela Lunka Vika, na oko pet kilometara od ukrajinske granice.
Prema navodima ministarstva, dron se srušio u šumovitom području, a nema informacija o žrtvama niti materijalnoj šteti.
- Na osnovu trenutno dostupnih informacija, vazdušni cilj nije otkriven sistemima radarskog nadzora Ministarstva nacionalne odbrane, jer je leteo na veoma maloj visini - navodi se u saopštenju.
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