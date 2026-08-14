VEŠTAČKA INTELIGENCIJA STIŽE NA ISTOČNE GRANICE NATO-A: Hiljade dronova u novoj odbrambenoj mreži

NATO, u okviru strategije jačanja odbrane, razmatra mogućnost upotrebe bespilotnih letelica sa veštačkom inteligencijom, pišu mediji.

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Kako se navodi, nije reč o potpuno autonomnim dronovima. Tehnologije veštačke inteligencije trebalo bi da pomognu u upravljanju letelicama, dok bi operateri i dalje donosili odluke o izboru ciljeva za napad.

- Ljudi, dakle, odlučuju šta bespilotna letelica treba da uradi, ali ne moraju nužno i neposredno da upravljaju njome, jer nemamo milion pilota. Ne možemo istovremeno da upravljamo milionom dronova - objasnio je oficir zadužen za softver, major američke vojske Ben Šif.

Dronovi sa podrškom veštačke inteligencije trebalo bi da postanu deo inicijative za odvraćanje na istočnom krilu NATO-a, gde bi bili korišćeni za praćenje potencijalnih pretnji duž granica sa Rusijom i Belorusijom.

U okviru te strategije Alijansa razvija svojevrsnu „digitalnu mrežu bojnog prostora“, čiji novi koncept predviđa upotrebu hiljada bespilotnih letelica, senzora i satelita koji bi na različite načine bili povezani sa sistemima veštačke inteligencije.

Te tehnologije trebalo bi da otkrivaju narušavanje granica država članica NATO-a ili da pomognu u odbijanju napada kao prva linija odbrane.

Prilikom razmatranja nove inicijative NATO se oslanja i na iskustva Ukrajine. Istovremeno, robotizacija ratovanja ne podrazumeva potpuno isključivanje ljudstva sa bojnog polja.

Rusija je više puta saopštila da ne namerava da napadne NATO, ali da će se braniti u slučaju napada.

Predsednik Vladimir Putin ranije je isticao da Rusija nema „nikakav razlog“ da ratuje sa zemljama NATO-a, dok je rusko Ministarstvo spoljnih poslova upozoravalo da bi Moskva u slučaju napada neke od članica Alijanse odgovorila razorno.

(Sputnjik)

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