IRANSKA UBOJITA TAJNA SATRLA AMERIKANCE NA BLISKOM ISTOKU: Otkriveno kako je Iran nadmudrio PVO SAD-a
IRANSKI Korpus čuvara Islamske revolucije (IRGC) postepeno je usavršavao svoje operacije raketama i dronovima tokom prvih pet meseci sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama, što mu je omogućilo da iskoristi slabosti američke protivvazdušne odbrane, istovremeno primoravajući Vašington da troši sve oskudnije rakete-presretače.
Izvori na koje se poziva Njujork tajms naveli su da je to podrazumevalo upotrebu sve sofisticiranijih kombinacija raketa i dronova kako bi se dodatno zakomplikovao odgovor američke odbrane, što je bilo posebno značajno jer su SAD istovremeno trošile neodrživo velike količine raketa-presretača za sisteme protivvazdušne odbrane, piše Militari voč.
Američke procene ukazuju na to da cilj iranske strategije nije bio samo uništavanje pojedinačnih ciljeva, već i stvaranje nepovoljnog odnosa troškova i utrošene municije, u kojem bi relativno jeftino iransko oružje primoravalo Sjedinjene Države da koriste znatno skuplje odbrambene rakete.
Tokom petodnevnog perioda u junu, Iran je lansirao uzastopne talase dronova i raketa na američke snage u tri baze u Jordanu. Napadi su, prema navodima, bili osmišljeni tako da velikim brojem i raznovrsnošću oružja koje je pristizalo istovremeno preopterete američku protivvazdušnu odbranu.
IRGC je takođe koristio rakete sposobne da naglo menjaju pravac kretanja, što je dodatno otežavalo zadatak američkim sistemima za presretanje i primoravalo odbranu da reaguje na projektile čije se putanje nisu mogle posmatrati kao jednostavne balističke trajektorije.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
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