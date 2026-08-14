Svet

DOMINACIJA ISTOKA, SAD NA KOLENIMA: Iran postaje deo Nove razvojne banke BRIKS-a

Симеуновић А. Милош

14. 08. 2026. u 17:50

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IRAN će uskoro postati članica Nove razvojne banke (NDB), razvojne finansijske institucije koju su osnovale zemlje BRIKS-a, izjavio je guverner iranske Centralne banke Abdolnaser Hemati, preneli su u sredu državni mediji uoči sastanka ministara finansija zemalja BRIKS-a u Indiji.

ДОМИНАЦИЈА ИСТОКА, САД НА КОЛЕНИМА: Иран постаје део Нове развојне банке БРИКС-а

Foto: Pixabay/akbarnemati

Iran se i dalje nalazi pod opsežnim američkim i međunarodnim sankcijama, a Teheran još nije postigao mirovni sporazum kojim bi bio okončan aktuelni sukob sa SAD i Izraelom, što Iranu daje dodatni podsticaj da traži alternativne finansijske kanale van dolarskog sistema.

Sektor za korporativne komunikacije Nove razvojne banke rekao je agenciji Rojters da ne može da potvrdi informacije o iranskom članstvu.

Iran se 2024. godine pridružio BRIKS-u, u okviru širenja grupe, sa ciljem produbljivanja ekonomskih veza između zemalja u razvoju. Teheran je od tada više puta iskazivao želju da postane članica i akcionar Nove razvojne banke.

Banku su 2015. godine osnovali Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika radi finansiranja infrastrukturnih projekata i projekata održivog razvoja. Od tada je proširila članstvo i na Ujedinjene Arapske Emirate, Egipat i druge zemlje u razvoju.

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