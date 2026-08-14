AMBASADOR Rusije u BiH Igor Kalabuhov izjavio je da mnogi Bošnjaci, kako stari, tako i mladi vide nadu upravo u ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.

Foto: Tanjug/AP/Kristina Solovyova

U osvrtu na tekst "Ima li nade za Bošnjake" (Seada Numanovića) u kome autor nabraja faktore koji, prema njegovom mišljenju, daju osnov za pozitivan odgovor na ovo pitanje, Kalabuhov je ukazao da u nastavku članka on pravi neobjašnjivi logički zaokret i spominje ličnost predsednika Ruske Federacije.

"Ovo mi se čini čudnim. Kategorično se ne slažem s tvrdnjama da Rusija hrani 'desničarske nacionalističke strukture u Evropi'. Njihov nastanak i jačanje je uzrokovano svojim razlozima, koje je valjda neprikladno ovde analizirati", naveo je ruski ambasador.

Jedino objašnjenje, dodao je on, jeste tvrdnja koja je na Zapadu postala mantra da je Rusija kriva za sve - od izumiranja dinosaurusa do globalnog zagrejavanja.

"Ali saglasan sam sa autorom kada postulira da ako nema pravde, rat je neizbežan", rekao je on.

Podsetio je da je odsustvo pravde dovelo do situacije prisiljavanja Sakašvilijevog režima na mir u avgustu 2008. godine.

"Upravo odsustvo pravde prema Rusima u Ukrajini i antidržavni, u suštini profašistički puč u Kijevu, odbijanje ukrajinskih vlasti, koji su već izgubili legitimitet, i njihovih zapadnih pokrovitelja, da postignu dogovore za uređenje situacije doveo je do Specijalne vojne operacije", pojasnio je Kalabuhov.

On je citirao predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina koji je jednom rekao - ako je tuča neizbežna, moraš udariti prvi.

"Ali udari sa sigurnošću da imaš dosta snage za odvraćanje uzvratne reakcije. Udari, ali budi velikodušan i milosrdan prema nevinim. Udari, ali nemoj slepo odbijati mogućnosti postizanja političkog rešenja", rekao je Kalabuhov.

Zaključio je da je jedini uslov nakon ne samo decenija, već i vekova obmane od "partnera" bezuslovno vođenje računa o ruskim nacionalnim interesima, prenosi SRNA.

(Sputnjik)