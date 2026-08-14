RASPAD SISTEMA: Nemačka ne može da regrutuje 2.000 dobrovoljaca
NEMAČKA nije u mogućnosti da u potpunosti popuni brigadu koja bi trebalo da bude raspoređena u Litvaniji do kraja 2027. godine, navodi list Bild, pozivajući se na podatke nemačkog Ministarstva odbrane.
- Litvanska brigada je najvažniji projekat Bundesvera od Hladnog rata... Trenutno, brigada može biti popunjena dobrovoljcima sa 60% kapaciteta — stoga postoji manjak od približno 2.000 vojnika - navodi se u tekstu.
Ranije je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško nazvao evropski propust da primeti militarizaciju Nemačke "utihnulim jaganjcima".
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov skrenuo je pažnju da u nemačkom društvu, pod rukovodstvom kancelara Fridriha Merca, isplivavaju metastaze nacizma.
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