PUTIN MOŽE DA NAKRIVI KAPU: Nervoza u Londonu
LONDON nije u stanju da spreči eventualnu zaplenu britanskih brodova od strane Rusije, pišu mediji, pozivajući se na svoje izvore.
Kako se ističe, posebnu zabrinutost britanske vojne komande izaziva Indo-pacifički region, gde su trenutno angažovana dva patrolna broda – HMS „Tamar“ i HMS „Spey“. Oni se koriste pre svega za demonstraciju britanskog vojnog prisustva.
Istovremeno, Rusija raspolaže značajnim snagama Ratne mornarice u blizini Kurilskih ostrva, uključujući raketnu krstaricu „Varjag“.
„Naša mornarica se neprestano smanjivala i nemamo dovoljno brodova da bismo ispunjavali svoju ulogu u zaštiti svetske plovidbe“, izjavio je admiral lord Alan Vest.
Predsednik Rusije Vladimir Putin u sredu je izjavio da Moskva beleži pokušaje vlasti pojedinih zemalja da, kršeći međunarodno pomorsko pravo, ograniče kretanje brodova ruskih kompanija.
On se osvrnuo i na planove Evropske unije da zadržava takve brodove i prodaje zaplenjenu imovinu, ocenivši takve postupke kao piratstvo i razbojništvo.
Putin je naglasio da će Rusija na svaki pokušaj sprovođenja takvih planova odgovoriti recipročno, pri čemu odgovor ne mora uslediti u istim akvatorijama u kojima bi bili izvedeni napadi.
Predsednik Rusije naložio je Ministarstvu odbrane i Tihookeanskoj floti da mu dostave odgovarajuće predloge.
(Sputnjik)
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