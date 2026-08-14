Svet

POVERENJE U PUTINA NA VISOKOM NIVOU: Podržava ga više od dve trećine Rusa

Dragana Drlačić

14. 08. 2026. u 16:46

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NIVO poverenja građana Rusije u predsednika Vladimira Putina iznosi 73,3 odsto, pokazuju rezultati istraživanja sprovedenog od 3. do 8. avgusta, koje je objavio analitički centar VCIOM.

ПОВЕРЕЊЕ У ПУТИНА НА ВИСОКОМ НИВОУ: Подржава га више од две трећине Руса

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

U istraživanju je učestvovalo 1.600 punoletnih građana Rusije.

- Na pitanje da li imaju poverenja u Putina, 73,3 odsto ispitanika odgovorilo je potvrdno, dok rad predsednika odobrava 67 odsto anketiranih - navodi se u rezultatima istraživanja.

Rad Vlade Ruske Federacije odobrava 44,5 odsto ispitanika, dok rad premijera Mihaila Mišustina pozitivno ocenjuje 44,8 odsto anketiranih.

Poverenje u Mišustina iskazalo je 55,7 odsto učesnika istraživanja.
(Sputnjik)

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