POVERENJE U PUTINA NA VISOKOM NIVOU: Podržava ga više od dve trećine Rusa
NIVO poverenja građana Rusije u predsednika Vladimira Putina iznosi 73,3 odsto, pokazuju rezultati istraživanja sprovedenog od 3. do 8. avgusta, koje je objavio analitički centar VCIOM.
U istraživanju je učestvovalo 1.600 punoletnih građana Rusije.
Rad Vlade Ruske Federacije odobrava 44,5 odsto ispitanika, dok rad premijera Mihaila Mišustina pozitivno ocenjuje 44,8 odsto anketiranih.
Poverenje u Mišustina iskazalo je 55,7 odsto učesnika istraživanja.
(Sputnjik)
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