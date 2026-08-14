DOK SVI ZABRANJUJU, FRANCUSKA RADI SUPROTNO: Evo šta će biti dozvoljeno mlađima od 15 godina
FRANCUSKI Ustavni savet saopštio je danas da je poništio zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina, uz obrazloženje da to predstavlja "nesrazmerno kršenje" njihove slobode izražavanja.
Savet, najviši ustavni organ u Francuskoj, utvrdio je da Član 1 zakona o zabrani društvenih mreža za mlađe od 15 godina "krši slobodu izražavanja i komunikacije osoba mlađih od 15 godina na način koji nije ni prikladan, ni neophodan, ni srazmeran", prenosi "Figaro".
Pošto je zatraženo samo da se izjasni o članu 1, Ustavni savet se nije izjasnio o zabrani mobilnih telefona u srednjim školama od 1. septembra, što je uključeno u isti zakon. Zakon o zabrani upotrebe društvenih mreža za decu mlađu od 15 godina, čiji je ključni deo danas poništio Ustavni savet Francuske, francuski parlament je usvojio 21. jula, nakon što su njegov predlog podržali Donji dom i Senat.
Zakon je predviđao zabranu otvaranja novih naloga za mlađe od 15 godina od 1. septembra, kao i gašenje postojećih u roku od četiri meseca, uz obaveznu verifikaciju starosti. Nakon današnje odluke Ustavnog saveta, francuski predsednik Emanuel Makron zadužio je premijera Sebastijana Lekornija da počne rad na sačinjavanju novog zakona o zabrani društvenih mreža za mlađe od 15 godina, što je davnašnje predsedničko obećanje, prenosi "Figaro".
Premijer će morati da radi "u najboljem roku" na sačinjavanju zakona "vodeći računa o odluci Ustavnog saveta, kao i o evropskom okviru", objasnila je Jelisejska palata danas u saopštenju, dodajući da odlučnost šefa države da ovu reformu sprovede do proleća 2027. godine ostaje potpuna.
(Tanjug)
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