"KO JE ON DA BROJI NAŠE RAKETE I KAŽE DA TREBA DA MU ISPORUČIMO" Poljaci poludeli nakon izjave Zelenskog o isporuci "Patriota"
POLjSKU nervira stil koji Vladimir Zelenski koristi u pregovorima o isporukama raketa za sistem „Patriot“, prenosi informativni portal Wirtualna Polska, pozivajući se na svoje izvore.
- Poljska vlada se žali na način na koji Zelenski pokušava da reši ovo pitanje. Kako tvrde sagovornici iz poljske vojske, komunikacija putem medija i pokušaji moralnog pritiska izazivaju iritaciju - navodi portal, a prenose RIA Novosti.
Prema pisanju Wirtualna Polska, pojedini izvori ovakvo ponašanje objašnjavaju time da se „Zelenski nalazi u očajnoj situaciji“ zbog stanja na Ukrajini.
Sagovornici portala istovremeno smatraju da javne izjave i obraćanje putem medija nisu najbolji način za rešavanje ovakvih pitanja.
- Zelenski je prebrojao poljske rakete za sistem ‘Patriot’ i zaključio da možemo sebi da priuštimo veliku donaciju. Prvo, zanima nas koliko je siguran u broj raketa PAC-3 MSE koje imamo na našim skladištima. Drugo, bilo bi bolje da se rasprava o ovoj temi započne upućivanjem zvaničnog zahteva za njihovu predaju - izjavio je izvor.
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