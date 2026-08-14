MUNICIJA PO NATO STANDARDIMA: Ukrajina otvara fabriku u Litvaniji

UKRAJINSKA KOMPANIJA "Dnjeprovskoe energetsko mehaničko postrojenje" (DEMZ) potpisala je u petak sporazum sa litvanskom vladom o izgradnji fabrike municije u Litvaniji po standardima NATO-a, izvestilo je litvansko Ministarstvo ekonomije i inovacija.

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- Danas su u vladi ministar ekonomije i inovacija Edvinas Grikšaš i predstavnik ukrajinske odbrambene kompanije DEMZ potpisali veliki investicioni sporazum o izgradnji nove fabrike municije u Litvaniji. Ove investicije će otvoriti do 450 radnih mesta - navodi se u poruci.

Napominje se da će „proizvodnja zadovoljiti NATO standarde, NATO njeno glavno tržište će biti oružane snage Ukrajine i sekundarno tržište – odbrambene potrebe saveznika“.

Planirano je da građevinski radovi u Litvaniji počnu u jesen 2026. godine, a proizvodnja krajem 2027. godine.

(Ria Novosti)