NOVI INCIDENT KOD GRANICE: Dron pao na samo pet kilometara od Ukrajine
RUMUNSKO Ministarstvo nacionalne odbrane saopštilo je danas da je putem poziva Službi za hitne slučajeve 112 dobilo obaveštenje da je jedan dron pao u blizini opštine Lunkavica u toj zemlji, pet kilometara od granice sa Ukrajinom.
Kako je saopšteno, dron nisu detektovali rumunski radarski sistemi jer je leteo na veoma maloj visini, prenosi Ađerpres.
- Dron se srušio u šumovitom području, a preliminarne informacije ukazuju da nije bilo žrtava niti materijalne štete - navodi se u saopštenju.
Kako je saopšteno, tim Ministarstva nacionalne odbrane će helikopterom ispitati područje u kome je pao dron.
(Tanjug)
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