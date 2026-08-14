Svet

NOVI INCIDENT KOD GRANICE: Dron pao na samo pet kilometara od Ukrajine

Dragana Drlačić

14. 08. 2026. u 02:00

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RUMUNSKO Ministarstvo nacionalne odbrane saopštilo je danas da je putem poziva Službi za hitne slučajeve 112 dobilo obaveštenje da je jedan dron pao u blizini opštine Lunkavica u toj zemlji, pet kilometara od granice sa Ukrajinom.

НОВИ ИНЦИДЕНТ КОД ГРАНИЦЕ: Дрон пао на само пет километара од Украјине

foto: Dmytro Sheremeta / Alamy / Profimedia

Kako je saopšteno, dron nisu detektovali rumunski radarski sistemi jer je leteo na veoma maloj visini, prenosi Ađerpres.

- Dron se srušio u šumovitom području, a preliminarne informacije ukazuju da nije bilo žrtava niti materijalne štete - navodi se u saopštenju.

Kako je saopšteno, tim Ministarstva nacionalne odbrane će helikopterom ispitati područje u kome je pao dron.

(Tanjug)

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