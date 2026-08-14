ŠEF ruske diplomatije Sergej Lavrov skrenuo je pažnju da u nemačkom društvu, pod rukovodstvom kancelara Fridriha Merca, isplivavaju metastaze nacizma.

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- Metastaze nacizma nastavljaju da izbijaju na površinu u nemačkom društvu pod vođstvom nemačkog kancelara Fridriha Merca, koji otvoreno govori o potrebi da se Nemačka ponovo učini vodećom vojnom silom u Evropi. Da li on shvata šta reč ’ponovo’ podrazumeva u tom kontekstu? Nisam siguran - naveo je Lavrov.

Prema njegovim rečima, nije moguće razmatrati obustavu sukoba duž linije razdvajanja u Ukrajini.

- Ako bismo se sada iznenada zaustavili na liniji razdvajanja dopustili bismo da bude poništen podvig naših predaka koji su pobedili nacizam. To se ne može razmatrati. I ne radi se samo o tome koliko ko danas živi komforno, ljudi nam stradaju, ginu u terorističkim napadima. Radi se o našoj odgovornosti za hiljadugodišnju istoriju ruske države - poručio je Lavrov.

Kako je dodao, kijevski režim se „ponosno hvali“ terorističkim aktima protiv ruskih civila.

Lavrov je istakao da se Rusija neće spustiti na metode koje koristi Kijev, već će još žešće dejstvovati s ciljem da se uništi sve što sa Zapada pokreće ukrajinsku vojnu mašineriju.