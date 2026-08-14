PEKING STAO UZ MOSKVU Kina poručila Japanu: Poštujte poredak uspostavljen posle Drugog svetskog rata
KINA je pozvala Japan da poštuje međunarodni poredak ustanovljen posle Drugog svetskog rata, saopštilo je kinesko Ministarstvo spoljnih poslova povodom posete predsednika Rusije Vladimira Putina Kurilskim ostrvima.
- Kina insistira na tome da Japan poštuje rezultate pobede u antifašističkom ratu - navelo je Ministarstvo povodom Putinove posete južnom delu Kurila.
Podsetimo, ruski predsednik je posetio ostrvo Iturup u sastavu Kurilskih ostrva, a zvanični Tokio je uložio protest, tvrdeći da su Kurilska ostrva iskonsko japanska teritorija.
Zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova oštro je reagovala na izjave Sanae Takaiči, premijera Japana i ministra spoljnih poslova Tošimicua Motegija, ocenivši ih kao „politički nerelevantne, uvredljive i pravno ništavne“.
(Sputnjik)
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