ZELENSKI BROJI MRTVE NA HILJADE: Gubici su nenadoknadivi, katastrofa za Kijev na prvim linijama fonta!
SISTEMI PVO oborili su 64 vođene avio-bombe, 16 projektila sistema HIMARS i čeških sistema "vampir", osam krstarećih raketa "flamingo", pet vođenih raketa dugog dometa "neptun" i 7.078 bespilotnih le
Ruske snage su tokom protekle nedelje oslobodile osam naselja i oborile 7.078 bespilotnih letelica, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Naime, kako su istakli u odbrambenom resoru, od 8. do 14. avgusta ove godine, ruske oružane snage su izvele 14 grupnih udara koristeći precizno vođeno oružje i dronove za napad, pogađajući vojno-industrijske objekte, logističke centre, objekte gorivne, energetske i transportne infrastrukture koje koriste ukrajinske oružane snage, vojne aerodrome, proizvodne pogone i mesta za skladištenje bespilotnih letelica i njihovih komponenti, kao i mesta za privremeno raspoređivanje ukrajinskih oružanih snaga i stranih plaćenika.
Dodali su da su pogođeni i objekti infrastrukture ukrajinskih morskih luka namenjeni za istovar i skladištenje vojnog tereta, kao i goriva i maziva za ukrajinske oružane snage.
"Tokom nedelje pogođeno je 15 morskih plovila koja rade za ukrajinske oružane snage, uključujući tanker, sedam brodova za suvi teret, dva tegljača i pet patrolnih čamaca ukrajinske mornarice", naglasili su u saopštenju.
Jedinice grupe trupa "Sever" su tokom protekle nedelje preuzele kontrolu nad naseljima Vodjano, Ivanovka i Ščerbakovka u Harkovskoj oblasti i tom prilikom neutralisale do 1.595 ukrajinskih vojnika, osam oklopnih borbenih vozila, 66 vozila, sedam artiljerijskih sistema, lanser višecevnog raketnog sistema RAK-SA-12 i 14 stanica za radio-elektronsku borbu.
Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su preko 1.500 neprijateljskih vojnika, tenk, 16 oklopnih borbenih vozila, 139 vozila, 17 artiljerijskih sistema, višecevni raketni sistem "grad" i osam stanica za za radio-elektronsku i kontrabaterijsku borbu
Jedinice grupe trupa "Jug" oslobodile su selo Vasjutinsko u DNR i neutralisale više od 1.430 pripadnika ukrajinske vojske, tenk, 12 borbenih oklopnih vozila, 161 vozilo, sedam artiljerijskih sistema, dve stanice za radio-elektronsku i kontrabaterijsku borbu.
Jedinice grupe trupa "Centar" su tokom prethodne nedelje oslobodile sela Torecko i Petrovka u DNR, a juče i Novonikolajevku i tom prilikom eliminisale su preko 2.435 neprijateljskih vojnika, dva tenka, 26 oklopnih borbenih vozila, 68 vozila, devet artiljerijskih sistema i osam stanica za radio-elektronsku borbu.
Jedinice grupe trupa "Istok" oslobodile su Novo Polje u Zaporoškoj oblasti i eliminisale preko 2.405 pripadnika ukrajinske vojske, 25 oklopnih borbenih vozila i 87 motornih vozila.
Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su do 220 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, dva oklopna borbena vozila, 107 vozila, pet artiljerijskih sistema i 12 stanica za radio-elektronsku borbu.
Sistemi PVO oborili su 64 vođene avio-bombe, 16 projektila sistema HIMARS i čeških sistema "vampir", osam krstarećih raketa "flamingo", pet vođenih raketa dugog dometa "neptun" i 7.078 bespilotnih letelica.
Crnomorska flota je uništila osam bespilotnih čamaca ukrajinske mornarice.
(RT Balkan)
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