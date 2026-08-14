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PRVA ŽRTVA HORORA U OMIŠU: Na zgarištu pronađeno telo

Ana Đokić

14. 08. 2026. u 14:44

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NA zgarištu u Omišu posle katastrofalnog požara pronađeno je telo.

ПРВА ЖРТВА ХОРОРА У ОМИШУ: На згаришту пронађено тело

FOTO TANJUG/ FOTO HINA/ MIROSLAV LELAS/ nr

To je zvanično prva smrt požara koji je pogodio ovaj dalmatsinski grad.

Vest je potvrdila Policijska uprava splitsko-dalmatinska:

- Obaveštavamo Vas da su tokom pregleda opožarenog područja oko 13,30 sati policijski službenici pronašli mrtvo telo osobe. Na mestu pronalaska tela obaviće se uviđaj, kojim će rukovoditi nadležni državni tužilac uz asistenciju policije - javila je PU splitsko-dalmatinska.

Podsećamo, prema ranijim izveštajima u katastrofalnom požaru prema zvaničnim informacijama povređeno je oko 40 osoba, od kojih je sedmoro životno ugroženo, dok je 14 smešteno u bolnicu.

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