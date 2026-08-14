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AMERIKA SPREMA EKONOMSKI UDAR BEZ PRESEDANA: Vašington najavio mere protiv Irana kakve svet još nije video

P. Đurđević

14. 08. 2026. u 14:31

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MINISTAR finansija SAD Skot Besent izjavio je da će Vašington uskoro objaviti „nezapamćene ekonomske mere“ protiv Irana, prenosi „Blumberg“.

АМЕРИКА СПРЕМА ЕКОНОМСКИ УДАР БЕЗ ПРЕСЕДАНА: Вашингтон најавио мере против Ирана какве свет још није видео

CQ-Roll Call / Sipa USA / Profimedia

- Sledeće nedelje pojaviće se nove objave, jer ćemo primeniti mere kakve nisu viđene u istoriji ekonomske izolacije jedne zemlje - rekao je Besent.

Američki ministar je dodao da će taj potez biti deo „dvostrukog udara“, koji podrazumeva i nastavak blokade iranskih luka.

Pregovori u zastoju

Kako navodi „Blumberg“, mirovni pregovori između dve strane su, kako je ocenjeno, „zapali u ćorsokak“.

Usled toga nastavljaju se povremeni sukobi, koji utiču na isporuke nafte i druge ključne robe iz regiona Bliskog istoka.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je 11. avgusta da su Sjedinjene Američke Države u potpunosti preuzele kontrolu nad Ormuskim moreuzom i da su spremne da izvedu udar na Iran.

S druge strane, sekretar Visokog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Mohamad-Bager Zulkadr izjavio je da će, dok SAD ne promene svoje ponašanje, Ormuski moreuz ostati zatvoren.

Prema njegovim rečima, Iran od Vašingtona zahteva da prestane sa pretnjama i uvredama na račun te zemlje, obustavi rat i, kako je naveo, agresiju protiv Irana i njegovih saveznika u Libanu, Palestini, Jemenu i Iraku.

Teheran takođe zahteva ukidanje pomorske blokade i povlačenje američkih vojnih snaga iz područja oko Irana.

Vašington kao prioritet navodi cenu nafte

Potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je potom da je obezbeđivanje jeftine nafte za američke građane prioritetni cilj Vašingtona u ratu sa Iranom.

Najava novih ekonomskih mera dolazi u trenutku pojačanih tenzija između Vašingtona i Teherana i neizvesnosti oko daljeg razvoja situacije na Bliskom istoku.

(Politika onlajn)

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