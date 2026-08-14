SAČEKUŠA ZA UKRAJINSKE DIVERZANTE! Pokušali da prođu u malim grupama, sačekala ih smrt na krasnolimanskom pravcu
ORUŽANE snage Ukrajine pokušavaju da napreduju u malim grupama, ali su njihovi pravci kretanja minirani, a na pojedinim mestima dočekuju ih dronovi iz zasede.
Posade bespilotnih letelica (BPL) grupe snaga „Zapad” na krasnolimanskom pravcu koriste takozvane „dronove-čekače”, koji se unapred postavljaju duž očekivanih pravaca kretanja jedinica Oružanih snaga Ukrajine i sprečavaju njihovo napredovanje.
Ovo je izjavio komandir posade dronova 45. odvojene gardijske inženjerijske brigade, sa pozivnim znakom „Mitjaj”, u intervjuu koji je objavilo Ministarstvo odbrane Rusije.
Prema rečima ovog pripadnika vojske, jedinica obavlja širok spektar zadataka, od daljinskog miniranja do upotrebe jurišnih dronova-kamikaza. Jedan od metoda borbenih dejstava jeste raspoređivanje dronova u režim čekanja duž puteva i na drugim područjima gde bi se ukrajinske jedinice mogle pojaviti.
Mitjaj je objasnio da posade koriste razne vrste opreme, uključujući robotske sisteme na zemlji, pikape, samohodne artiljerijske jedinice, tenkove, oklopne transportere i borbena vozila pešadije. Dronovi se takođe koriste protiv ljudstva.
„Gde su prošli, naši 'čekači' su stacionirani i ne puštaju ih da prođu. Pokušavaju da se probiju u malim grupama, ali nema koristi“, rekao je komandant posade.
Mitjaj je dodao da su ukrajinska oklopna vozila u poslednje vreme praktično odsutna sa fronta. Tvrdio je da su ciljana duboko u neprijateljskim linijama.
Vojnik je takođe naveo moto svoje brigade: „Neprijatelj neće proći; mi smo palili, palimo i nastavićemo da palimo!“
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