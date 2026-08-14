Svet

SAČEKUŠA ZA UKRAJINSKE DIVERZANTE! Pokušali da prođu u malim grupama, sačekala ih smrt na krasnolimanskom pravcu

Новости онлајн

14. 08. 2026. u 12:53

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ORUŽANE snage Ukrajine pokušavaju da napreduju u malim grupama, ali su njihovi pravci kretanja minirani, a na pojedinim mestima dočekuju ih dronovi iz zasede.

САЧЕКУША ЗА УКРАЈИНСКЕ ДИВЕРЗАНТЕ! Покушали да прођу у малим групама, сачекала их смрт на краснолиманском правцу

Foto Tanjug/Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

Posade bespilotnih letelica (BPL) grupe snaga „Zapad” na krasnolimanskom pravcu koriste takozvane „dronove-čekače”, koji se unapred postavljaju duž očekivanih pravaca kretanja jedinica Oružanih snaga Ukrajine i sprečavaju njihovo napredovanje.

Ovo je izjavio komandir posade dronova 45. odvojene gardijske inženjerijske brigade, sa pozivnim znakom „Mitjaj”, u intervjuu koji je objavilo Ministarstvo odbrane Rusije.

Prema rečima ovog pripadnika vojske, jedinica obavlja širok spektar zadataka, od daljinskog miniranja do upotrebe jurišnih dronova-kamikaza. Jedan od metoda borbenih dejstava jeste raspoređivanje dronova u režim čekanja duž puteva i na drugim područjima gde bi se ukrajinske jedinice mogle pojaviti.

Mitjaj je objasnio da posade koriste razne vrste opreme, uključujući robotske sisteme na zemlji, pikape, samohodne artiljerijske jedinice, tenkove, oklopne transportere i borbena vozila pešadije. Dronovi se takođe koriste protiv ljudstva.

„Gde su prošli, naši 'čekači' su stacionirani i ne puštaju ih da prođu. Pokušavaju da se probiju u malim grupama, ali nema koristi“, rekao je komandant posade.

Mitjaj je dodao da su ukrajinska oklopna vozila u poslednje vreme praktično odsutna sa fronta. Tvrdio je da su ciljana duboko u neprijateljskim linijama.

Vojnik je takođe naveo moto svoje brigade: „Neprijatelj neće proći; mi smo palili, palimo i nastavićemo da palimo!“

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KRAJ: Odlazi Merc?
Svet

0 2

KRAJ: Odlazi Merc?

POLITIKOLOG Timofej Borisov je nagovestio da bi nemački kancelar Fridrih Merc mogao da podnese ostavku pre kraja 2026. godine.

14. 08. 2026. u 21:46

ZELENSKI SVETU PRETI GLAĐU: U očaju moćnike zaplašio ovim
Svet

0 2

ZELENSKI SVETU PRETI GLAĐU: U očaju moćnike zaplašio ovim

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izjavio je danas u razgovoru sa predsednikom Egipta Abdelom Fatahom el Sisijem da su zbog ruskih napada ozbiljno ugrožene isporuke hrane iz Ukrajine Egiptu i drugim zemljama Afrike i Bliskog istoka, navodeći da su u napadima na teretne brodove stradala i dva egipatska državljanina.

14. 08. 2026. u 21:27

IMA MRTVIH: Stravična eksplozija u Briselu
Svet

0 2

IMA MRTVIH: Stravična eksplozija u Briselu

NAJMANjE jedan vatrogasac poginuo je danas, a još tri osobe su teško povređene u dve snažne eksplozije gasa u zgradi u centru Brisela, do kojih je došlo nakon što je tokom radova oštećen gasovod, javljaju belgijski mediji.

14. 08. 2026. u 20:32

Politika
Tenis
Fudbal
DINO MERLIN NIJE DOBRODOŠAO: Počelo potpisivanje peticije protiv održavanja koncerta u Kraljevu

DINO MERLIN NIJE DOBRODOŠAO: Počelo potpisivanje peticije protiv održavanja koncerta u Kraljevu