PUTIN ZATRESAO JAPAN: Tokio uložio protest Moskvi, evo o kojim kontramerama razmišljaju
JAPANSKA vlada razmatra moguće kontramere zbog posete ruskog predsednika Vladimira Putina jednom od četiri ostrva pod ruskom kontrolom na koja Japan smatra da polaže pravo, dok je Tokio već uputio protestnu notu Moskvi.
Jedna od mogućih mera je pooštravanje postojećih sankcija protiv Rusije, koje je Japan uveo zajedno sa međunarodnom zajednicom zbog napada na Ukrajinu.
Japan četiri južna Kurilska ostrva naziva Severnim teritorijama i smatra ih svojim sastavnim delom, tvrdeći da ih je Sovjetski Savez nezakonito okupirao nakon Drugog svetskog rata.
Japanska premijerka Sanae Takaiči kritikovala je juče Putinovu posetu ostrvu Etorofu, jednom od četiri ostrva, ocenivši da su ona „inherentna teritorija Japana u svetlu istorijskih činjenica i na osnovu međunarodnog prava”.
Takaiči je rekla da Putinova poseta nije u skladu sa doslednim stavom japanske vlade prema Severnim teritorijama, da „vređa javno raspoloženje japanskog naroda” i da je „apsolutno neprihvatljiva”.
Prema njenim rečima, poseta je dodatno otežala napore za obnovu odnosa Japana i Rusije na srednji i duži rok.
Japanski ministar spoljnih poslova Tošimicu Motegi pozvao je potom ruskog ambasadora u Japanu Nikolaja Nozdreva u Ministarstvo spoljnih poslova u Tokiju i uložio protestnu notu zbog Putinove posete.
Motegi je ocenio da činjenica da je poseta realizovana jednostrano ima izuzetno negativan uticaj na bilateralne odnose i zatražio je od Nozdreva da stav japanske vlade odmah prenese Moskvi.
Rusija je 2022. godine saopštila da obustavlja pregovore sa Japanom o mirovnom sporazumu, nakon što je Tokio uveo sankcije Moskvi zbog rata u Ukrajini.
Uprkos pogoršanju odnosa, Japan je nastavio da održava komunikaciju sa Rusijom.
Motegi je prošlog meseca kratko razgovarao sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom na Filipinima.
Analitičari očekuju da bi Putinova poseta mogla dodatno da pogorša već zategnute odnose Tokija i Moskve, preneo je portal NHK.
(Politika onlajn)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
"PUTIN IDE GDE ŽELI - OVO JE RUSIJA": Moskva odbrusila Tokiju oko sporne teritorije
13. 08. 2026. u 21:54
PUTIN NAPRAVIO ISTORIJSKI KORAK: Prvi put na ostrvu koje Japan smatra svojim (FOTO)
13. 08. 2026. u 09:10
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)