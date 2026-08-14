PUTIN ZATRESAO JAPAN: Tokio uložio protest Moskvi, evo o kojim kontramerama razmišljaju

JAPANSKA vlada razmatra moguće kontramere zbog posete ruskog predsednika Vladimira Putina jednom od četiri ostrva pod ruskom kontrolom na koja Japan smatra da polaže pravo, dok je Tokio već uputio protestnu notu Moskvi.

Foto: Mikhail Metzel/Zuma Press/Profimedia + Tanjug/AP/Taichi Nagahisa

Jedna od mogućih mera je pooštravanje postojećih sankcija protiv Rusije, koje je Japan uveo zajedno sa međunarodnom zajednicom zbog napada na Ukrajinu.

Japan četiri južna Kurilska ostrva naziva Severnim teritorijama i smatra ih svojim sastavnim delom, tvrdeći da ih je Sovjetski Savez nezakonito okupirao nakon Drugog svetskog rata.

Japanska premijerka Sanae Takaiči kritikovala je juče Putinovu posetu ostrvu Etorofu, jednom od četiri ostrva, ocenivši da su ona „inherentna teritorija Japana u svetlu istorijskih činjenica i na osnovu međunarodnog prava”.

Takaiči je rekla da Putinova poseta nije u skladu sa doslednim stavom japanske vlade prema Severnim teritorijama, da „vređa javno raspoloženje japanskog naroda” i da je „apsolutno neprihvatljiva”.

Prema njenim rečima, poseta je dodatno otežala napore za obnovu odnosa Japana i Rusije na srednji i duži rok.

Japanski ministar spoljnih poslova Tošimicu Motegi pozvao je potom ruskog ambasadora u Japanu Nikolaja Nozdreva u Ministarstvo spoljnih poslova u Tokiju i uložio protestnu notu zbog Putinove posete.

Motegi je ocenio da činjenica da je poseta realizovana jednostrano ima izuzetno negativan uticaj na bilateralne odnose i zatražio je od Nozdreva da stav japanske vlade odmah prenese Moskvi.

Rusija je 2022. godine saopštila da obustavlja pregovore sa Japanom o mirovnom sporazumu, nakon što je Tokio uveo sankcije Moskvi zbog rata u Ukrajini.

Uprkos pogoršanju odnosa, Japan je nastavio da održava komunikaciju sa Rusijom.

Motegi je prošlog meseca kratko razgovarao sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom na Filipinima.

Analitičari očekuju da bi Putinova poseta mogla dodatno da pogorša već zategnute odnose Tokija i Moskve, preneo je portal NHK.

(Politika onlajn)

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