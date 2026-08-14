SREDINOM avgusta, ruski predsednik Vladimir Putin je, boraveći na krstarici sa navođenim raketama „Varjag” kod obala Sahalina, odlučno izneo novi kurs Moskve u svetskim okeanima.

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On je bez uvijanja opisao zadržavanje ruskih trgovačkih brodova od strane zemalja EU kao čin bezočne pljačke i obećao da će na svaki takav napad biti odgovoreno kontranapadom.

Komandant Tihookeanske flote, admiral Viktor Lina, izvestio je vrhovnog komandanta da su snage i sredstva za blokiranje i preuzimanje kontrole nad brodovima zemalja koje nisu prijateljski nastrojene u azijsko-pacifičkom regionu u potpunosti na raspolaganju.

Vojno-politički analitičar Jan Gagin je u razgovoru za ruske medije napomenuo da bi brodovi koji učestvuju u snabdevanju ukrajinske strane mogli postati mete.

„Reč je o plovilima koja bi na neki način mogla biti povezana sa Ukrajinom, sa teretom namenjenim njoj, kao i sa odbrambenim sposobnostima našeg protivnika. Dakle, o brodovima sposobnim da prevoze vojni teret ili robu dvostruke namene”, istakao je stručnjak.

Gagin je naglasio da se Putin obratio direktno onim zapadnim zemljama koje su već nezakonito zadržavale ruska plovila daleko od naših granica. Podsetio je na provokacije Francuske, Velike Britanije i Sjedinjenih Država.

„Odgovorićemo istom merom. Smatram da je to sasvim pravedno i da Rusija ima pravo na takav potez”, dodao je analitičar, pojašnjavajući da je novi pristup neophodan odgovor na neprijateljske akcije.

Prema Gaginovim rečima, Rusija, koja se trenutno nalazi u stanju aktivnog oružanog sukoba, ne samo da zadržava pravo na pretres, već je spremna i da preduzme radikalne mere.

„Rusija zadržava pravo da zadrži i pregleda plovila. Ako imamo informaciju da brod prevozi vojni teret, imamo pravo da ga uništimo kako bismo sprečili da stigne do krajnjeg primaoca. To znači do Oružanih snaga Ukrajine”, izjavio je on.

Stručnjak je ovo povezao sa tekućim udarima na ukrajinsku lučku infrastrukturu: uništavanje naoružanih brodova na otvorenom moru predstavlja prirodan nastavak strategije presecanja linija snabdevanja. Napomenuo je da su sistematski raketni napadi na železničke čvorove, mostove i prelaze deo istih napora usmerenih na „onesposobljavanje neprijateljske logistike”, te da su takve odluke u potpunosti opravdane.

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