PARTIZAN GA JE SILNO ŽELEO! Sada je ostao bez kluba!
Svojevremeno fudbaler oko koga su se otimali u Humskoj dobio otkaz u španskoj La ligi.
Fudbalski klub Deportivo Alaveš raskinuo je ugovor sa srpskim defanzivcem Nikolom Marašem iz neverovatnog razloga.
Prema objavi tima iz Baskije, nekada velika želja Partizana dobio je otkaz zbog namerno lošeg treniranja poslednjih dana, čime je prekršio disciplinski kodeks.
"Deportivo Alaves saopštava da je raskinuo ugovorni odnos sa Nikolom Marašem otkazom, posle završetka disciplinskog postupka pokrenutog zbog mogućeg smanjenja njegovog radnog učinka. Postupak je sproveden u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora AFE-LALIGA i zasniva se, između ostalog, na izveštaju koji sveobuhvatno i kontinuirano analizira igračev učinak tokom njegovog ugovornog odnosa. Da bi se pripremio ovaj izveštaj procenjeni su različiti objektivni parametri njegove sportske aktivnosti, na osnovu platformi priznatog ugleda i evidencije koja se odnosi na opterećenje i ponašanje igrača na treningu. Tokom obrade dosijea, Nikola Maraš je imao priliku da iznese objašnjenje i odbrani svoj slučaj. Pošto je utvrđeni postupak završen, Deportivo Alaves je obavestio igrača o raskidu njegovog ugovora“, piše u saopštenju.
Podsetimo, Nikola Maraš je igrao u mlađim kategorijama Partizana odakle je stigao u Rad. Još 2017. je za 400.000 prešao u portugalski Čaves, a od 2019. je u Španiji gde je promenio šest klubova.
Ne tako davno u Humskoj su insitirali da ga vrate u svoje redove, ali je Srbin izabrao Portugal, pa Španiju kao narednu destinaciju.
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