ŠTA ZAPRAVO OBELEŽAVATE? Blokaderi od nasilja, paljevina i laži o ubijenom dečaku prave politički praznik!

BLOKADERI od godišnjice nereda u Valjevu prave politički simbol, dok građani pamte nasilje, paljevine, napade na institucije i laži o ubijenom dečaku.

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Blokaderi danas pokušavaju da preprave istoriju i od valjevskog haosa naprave simbol svog pokreta. Međutim, Srbija pamti pretnje, lomljenje, paljenje, napade na policiju i monstruoznu priču o navodno ubijenom maloletniku.

Blokaderi danas obeležavaju godišnjicu događaja u Valjevu. Ponovo izvlače parole, podgrevaju mržnju i pokušavaju da od jednog od najmračnijih poglavlja svog političkog delovanja naprave praznik.

Ali hajde da budemo iskreni.

Šta vi zapravo obeležavate?

Da li obeležavate protest koji je ostao upamćen po pretnjama, uvredama, lomljenju, paljenju i stvaranju atmosfere u kojoj su nasilje i mržnja predstavljeni kao legitimno sredstvo političke borbe?

Da li obeležavate pokušaj da se zapale prostorije političke stranke smeštene u stambenoj zgradi, bez obzira na to što su time bili ugroženi životi ljudi koji sa politikom možda nemaju nikakve veze?

Da li obeležavate napade na policiju, demoliranje državnih institucija, paljenje zgrada suda i tužilaštva, razbijanje privatnih objekata i ugrožavanje egzistencije ljudi samo zato što je neko procenio da nisu na „pravoj strani“?

Ili obeležavate jednu od najgnusnijih manipulacija tog perioda – lažnu vest o navodno ubijenom šesnaestogodišnjaku, plasiranu u trenutku kada je takva izmišljotina mogla da zapali čitavu Srbiju?

Od nasilja bi sada da naprave herojsku epopeju?

Događaje u Valjevu blokaderi danas pokušavaju da upakuju u priču o „građanskom otporu“, „slobodi“ i „borbi protiv represije“.

Za lomljenje, paljenje i napade već pripremaju novi rečnik. Nasilnici postaju „aktivisti“, napadi na policiju postaju „otpor“, a paljenje stranačkih prostorija i uništavanje institucija predstavljaju se gotovo kao revolucionarna dužnost.

Samo još pokušavaju da ubede građane da nisu videli ono što su videli.

A videli su maskirane ljude, motke, kamenice, pirotehnička sredstva i vatru. Videli su napade na policiju, razbijene izloge, polupana stakla i uništene prostorije. Videli su atmosferu u kojoj je bilo dozvoljeno napasti svakoga ko je unapred proglašen za političkog neprijatelja.

Takva atmosfera nije nastala slučajno. Mesecima je građena poruka da je svako ko ne podržava blokade legitimna meta, da drugačije mišljenje zaslužuje kaznu i da se vlast može menjati na ulici, nasiljem, ako blokaderi već ne mogu da je promene na izborima.

I sada bi od svega toga da naprave simbol.

Od sopstvenog divljanja žele da naprave herojsku epopeju. Od paljevina – borbu za slobodu. Od mržnje – politički program.

Palili su, lomili i napadali policiju

Valjevski neredi kulminirali su 16. avgusta 2025. godine, kada je grupa maskiranih demonstranata razbila stakla i zapalila prostorije Srpske napredne stranke.

Nije ih zanimalo što se te prostorije nalaze u stambenom objektu i što su vatrom mogli da ugroze ljude koji žive u istoj zgradi. Kada rulja dobije metu, za tuđe živote, stanove i imovinu više nema mesta.

Demolirani su ulazi u Gradsku upravu i zgradu Javnog tužilaštva. Na meti su se našli i privatni objekti, mali biznisi i radna mesta ljudi čija je jedina „krivica“ bila to što je neko u masi zaključio da vlasnici imaju veze sa SNS.

Na policiju su bacani kamenice, flaše, pirotehnička sredstva i drugi predmeti.

Dakle, šta se danas slavi? Pokušaj da ulica i nasilje zamene izbore, zakone i političku volju građana.

Monstruozna laž koja je mogla da zapali Srbiju

Ali Valjevo nije ostalo upamćeno samo po fizičkom nasilju. Upravo tamo plasirana je jedna od najopasnijih i najgnusnijih dezinformacija tokom blokaderskih protesta.

U jeku nereda počela je da se širi priča da je policija brutalno pretukla šesnaestogodišnjeg dečaka. Najpre je navodno bio teško povređen, potom je navodno završio u bolnici, a onda su pojedinci otišli toliko daleko da su objavili da je dete preminulo.

Mrtvo dete trebalo je da postane gorivo za novu eksploziju besa.

Nije bilo imena, ni porodice. Nije bilo bolničkog izveštaja. Nije bilo zdravstvene ustanove koja je takvog pacijenta primila. Nije bilo nijednog dokaza da taj dečak postoji, da je pretučen ili da je preminuo.

Ali to nije sprečilo blokaderske naloge i njihove medije da priču šire brzinom svetlosti. Važno je bilo proizvesti gnev, mržnju i histeriju. Važno je bilo ubediti građane da je policija ubila dete. A kada masa u to poveruje, onda više nije teško opravdati ni kamenice, ni motke, ni požare, ni obračun sa policijom.

Nije im bila potrebna istina već žrtva.

Ako stvarne žrtve nema – izmislite je.

I sami priznali da su širili lažnu priču

Raskrinkavanje je stiglo iz zdravstvenih i policijskih ustanova. Nije bilo preminulog deteta, niti je zdravstveni sistem zabeležio slučaj koji odgovara plasiranoj priči.

Voditeljka Nove S Jelena Obućina kasnije je i sama priznala da je reč o velikoj grešci njihovih medija.

– Jedan od većih problema, na primer, gde je bila greška naših medija, to je bilo uključenje jednog od naših kolega koji je neproverenu informaciju u Valjevu nakon onih velikih, silnih nemira, on je negde čuo ili mu je neko rekao ili tako nešto da je povređeno to dete. To je to dete koje Vučić stalno pominje – rekla je Obućina.

„Negde je čuo“, „neko mu je rekao“ i „ili tako nešto“.

Tako je javnosti servirana priča o navodno pretučenom i mrtvom detetu. Bez provere, bez imena, bez porodice, bez bolnice i bez ijednog dokaza.

Kada se ispostavilo da je priča neistinita, nije usledilo izvinjenje srazmerno težini obmane. Nije bilo višednevnih specijalnih emisija o tome ko je izmislio dete, ko je prvi plasirao laž i ko je želeo da njome izazove još veće nasilje.

Umesto toga – tišina. Blokaderska LAŽ plasirana kroz blokaderske medije je već obavila posao. Podigla je tenzije, izazvala bes i dala dodatno opravdanje onima koji su želeli sukobe na ulicama.

Vučić: Valjevski slučaj je najveća prevara

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da priča o maloletniku nije bila obična novinarska greška, već ozbiljno osmišljena manipulacija.

– Valjevski slučaj, to je najveća prevara. Veća od svega ovoga. To je ozbiljnije osmišljavano. Morali su da idu sa najbrutalnijom laži. Oni nisu rekli u svom izveštaju da je dete preminulo, već da se nalazi u teškom stanju, a neki drugi su govorili da je dete preminulo. Oni su odmah znali da je to bila gnusna i strašna laž – rekao je Vučić.

Predsednik je naglasio da su oni koji su širili priču vrlo brzo morali da znaju da za nju ne postoji nikakva potvrda.

– Meni je važno da se zna čime su se služili. Oni su znali istog dana da su lagali, zato su izmislili privatnu bolnicu. Posebno ne vodite dete po omanjim privatnim klinikama – naveo je Vučić.

Brnabić: Srbija ne zaboravlja teror blokadera

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić poručila je povodom godišnjice događaja da Srbija ne zaboravlja „besomučni teror i bezobalnu bahatost blokadera“.

– Nakon što su u Novom Sadu pokušali da više od 200 članova i simpatizera žive zapale, dok je novinarka Nove S izveštavala da su protesti mirni, samo već više od pola sata traje napad na prostorije SNS, sa terorom su nastavili u Valjevu. U Valjevu nisu samo targetirali prostorije SNS, koje se nalaze u stambenoj zgradi koju su takođe pokušali da zapale. U Valjevu su u surovosti, teroru i ludilu otišli mnogo dalje – napisala je Brnabićeva na Iksu.

Kako je navela, paljene su i zgrade suda i tužilaštva, dok su lomljeni i uništavani privatni objekti i mali biznisi.

– U Valjevu su lomili i palili i privatne objekte, male biznise koji zapošljavaju neke ljude i hrane njihove porodice, samo zato što su mislili da vlasnik tog objekta ima veze sa SNS. U Valjevu su besomučno napadali policiju koja se samo trudila da zaštiti javni red i mir – poručila je predsednica Skupštine.

Ona je podsetila i na priču o maloletniku.

– U Valjevu je nastala i najgora laž blokaderskih medija – da je mladić od 16 godina preminuo od posledica policijske brutalnosti. Laž, namerno smišljena, da dovede do građanskih sukoba – navela je Brnabićeva.

Policajca lažno optuživali, pa nastavili hajku i posle smrti

Blokaderska mašinerija za targetiranje nije se zaustavila na izmišljenom maloletniku.

Policajac Vasilije Lalović (33) iz Priboja bio je izložen brutalnoj hajci, pretnjama i optužbama da je učestvovao u navodnom prebijanju građana tokom nereda u Valjevu.

Njegov advokat Nikola R. Jovanović saopštio je da Lalović u vreme tih događaja uopšte nije bio u Valjevu.

Činjenice, međutim, ponovo nisu bile važne. Čovek je već bio označen. Fotografija mu je objavljena, ime ubačeno u blokadersku mašinu, a presuda izrečena na društvenim mrežama.

Jovanović je upozorio da nadležni organi, uprkos podnetoj krivičnoj prijavi, nisu zaštitili policajca od progona i lažnih optužbi. Nakon Lalovićeve smrti, umesto prestanka hajke, na društvenim mrežama pojavili su se morbidni komentari i slavljenje tragedije.

Brnabićeva je iznela tvrdnju da je Lalović sebi oduzeo život jer više nije mogao da podnese targetiranje, laži i napade kojima je bio izložen.

– Naravno, nismo čuli ni izvinjenje niti su imali toliko obraza da makar izjave saučešće porodici, već su odmah nastavili sa lažima. Sve ovo nikada ne sme da se zaboravi, kako se ne bi ponovilo – navela je Brnabićeva.

Ne obeležavaju slobodu, već sopstveni politički sunovrat

I sada bi blokaderi od svega toga da naprave simbol i praznik sopstvenog političkog pokreta. Pokušavaju da od nereda naprave mit, od nasilnika heroje, a od opasne dezinformacije tek usputnu „grešku“ koju bi javnost trebalo da zaboravi.

Ali ne obeležavaju demokratiju, slobodu ni dostojanstvo. Obeležavaju trenutak u kojem su nasilje, haos, paljevine, laž i mržnju pokušali da predstave kao legitimnu politiku, dok su motke, kamenice i baklje proglašavali sredstvima navodne borbe za bolju Srbiju.

Danas bi da operu sopstvenu odgovornost i ubede građane da nisu videli ono što su videli. Da nije bilo lomljenja, paljenja, napada na policiju i državne institucije, niti monstruozne izmišljotine o navodno stradalom detetu, plasirane u trenutku kada je takva laž mogla da izazove još veće nasilje i gurne društvo u potpuni haos.

Građani Valjeva, ali i cele Srbije, imaju pravo da pamte događaje onakvima kakvi su se zaista dogodili, a ne onako kako blokaderi danas pokušavaju da ih preprave za potrebe sopstvenog političkog narativa.

Zato je pravo pitanje sasvim jednostavno: Šta zapravo obeležavate?

Jer Valjevo pamti nasilje, paljevine, laži i mržnju.

Pamti i Srbija.