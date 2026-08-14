DIM KULJA NA SVE STRANE, ODJEKUJU DETONACIJE: Vatrena buktinja u Nemačkoj, više od 2.000 ljudi moralo da napusti svoje domove (FOTO/VIDEO)

VIŠE od 2.000 ljudi evakuisano je iz svojih domova na zapadu Nemačke u petak, nakon što se šumski požar u blizini belgijske granice proširio ka jednom selu, saopštile su lokalne vlasti.

Foto: tanjug/Federico Gambarini/dpa via AP

Od meštana sela Gej zatraženo je da napuste svoje domove oko 4.00 časa ujutru i odu u centar za pomoć koji je organizovan u osnovnoj školi u susednom selu, navodi se u saopštenju vlasti.

Germany: Around 1,800 people evacuated due to a massive wildfire covering approximately 25 hectares. pic.twitter.com/8JQS3PiqtZ — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) August 14, 2026

Pozvani su da sa sobom ponesu samo najneophodnije stvari, lična dokumenta i potrebne lekove.

- Ovaj šumski požar preti da teško pogodi lokalnu zajednicu - objavila je na društvenoj mreži X Mona Nojbaur, zamenica premijera savezne pokrajine Severna Rajna-Vestfalija.

Gradonačelnik Štefan Kranen izjavio je da je, iako je evakuacija završena, situacija i dalje kritična i da se plamen sada nalazi na oko 300 metara od sela, preneo je regionalni javni servis WDR.

You always see these apocalyptic scenes on the news, but you never, ever think it will be the view from your own balcony....



​A massive forest fire has been raging in my small town in Germany since yesterday, and the firefighters are still struggling to get it under control 😔.… pic.twitter.com/LfL7ExBBos — Angelika (@Angelika250193) August 14, 2026

Kranen je navodno rekao da se jedan od požara, koji su i dalje van kontrole, tokom noći proširio ka bivšem skladištu municije u obližnjem gradu Direnu.

Eksplozije tokom požara

U pojedinim delovima okolne šume nalazi se neeksplodirana municija iz Drugog svetskog rata, jer je brdoviti teren sprečio potpuno čišćenje tog područja, pa su se tokom požara povremeno čule eksplozije, preneli su reči vatrogasaca, piše Rojters.

Foto: tanjug/Federico Gambarini/dpa via AP

Zahvaćeno je oko 300 hektara šume, a dva tenka nemačke vojske pomažu vatrogascima krčeći pristupne puteve kroz teško pristupačan šumski teren.

Veliki delovi Nemačke bore se sa sušnim uslovima i visokim rizikom od šumskih požara.

(Kurir)

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