DIM KULJA NA SVE STRANE, ODJEKUJU DETONACIJE: Vatrena buktinja u Nemačkoj, više od 2.000 ljudi moralo da napusti svoje domove (FOTO/VIDEO)
VIŠE od 2.000 ljudi evakuisano je iz svojih domova na zapadu Nemačke u petak, nakon što se šumski požar u blizini belgijske granice proširio ka jednom selu, saopštile su lokalne vlasti.
Od meštana sela Gej zatraženo je da napuste svoje domove oko 4.00 časa ujutru i odu u centar za pomoć koji je organizovan u osnovnoj školi u susednom selu, navodi se u saopštenju vlasti.
Pozvani su da sa sobom ponesu samo najneophodnije stvari, lična dokumenta i potrebne lekove.
- Ovaj šumski požar preti da teško pogodi lokalnu zajednicu - objavila je na društvenoj mreži X Mona Nojbaur, zamenica premijera savezne pokrajine Severna Rajna-Vestfalija.
Gradonačelnik Štefan Kranen izjavio je da je, iako je evakuacija završena, situacija i dalje kritična i da se plamen sada nalazi na oko 300 metara od sela, preneo je regionalni javni servis WDR.
Kranen je navodno rekao da se jedan od požara, koji su i dalje van kontrole, tokom noći proširio ka bivšem skladištu municije u obližnjem gradu Direnu.
Eksplozije tokom požara
U pojedinim delovima okolne šume nalazi se neeksplodirana municija iz Drugog svetskog rata, jer je brdoviti teren sprečio potpuno čišćenje tog područja, pa su se tokom požara povremeno čule eksplozije, preneli su reči vatrogasaca, piše Rojters.
Zahvaćeno je oko 300 hektara šume, a dva tenka nemačke vojske pomažu vatrogascima krčeći pristupne puteve kroz teško pristupačan šumski teren.
Veliki delovi Nemačke bore se sa sušnim uslovima i visokim rizikom od šumskih požara.
(Kurir)
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