Svet

MALIŠAN NAPRAVIO PROBLEM: Let otkazan, putnici traže nadoknadu troškova

В.Н.

14. 08. 2026. u 12:27

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LET u Kanadi otkazan je nakon što je dete odbilo da sedne i veže sigurnosni pojas.

МАЛИШАН НАПРАВИО ПРОБЛЕМ: Лет отказан, путници траже надокнаду трошкова

Foto Tanjug/Hannes P. Albert/dpa via AP

Avion je bio primoran da se vrati na izlaz kako bi roditelj i dete bili iskrcani zajedno sa prtljagom, ali tada je već bilo prekasno da let poleti.

Avion kompanije Porter Airlines napustio je terminal na Međunarodnom aerodromu Viktorija u Britanskoj Kolumbiji i krenuo prema pisti.

Prema navodima avio-kompanije, roditelj i članovi kabinskog osoblja više puta su pokušavali da smeste dete na sedište i vežu mu sigurnosni pojas, ali bez uspeha.

Avion je zbog toga morao da se vrati do izlaza kako bi roditelj i dete bili iskrcani zajedno sa svojim prtljagom.

I ostali putnici morali su da napuste avion dok su ponovo podnošeni planovi leta i završavana potrebna dokumentacija.

Međutim, zbog kašnjenja avion za Toronto više nije mogao da poleti pre zatvaranja piste u 00.30 časova, zbog čega su putnici ostali zaglavljeni u Britanskoj Kolumbiji tokom noći.

U saopštenju Porter Airlinesa navodi se da je malo dete "stajalo na svom sedištu", čime su stvoreni nebezbedni uslovi za poletanje.

Nije poznato koliko je dete imalo godina, niti koliko se putnika u tom trenutku nalazilo u avionu sa 132 sedišta.

Avio-kompanija izvinila se putnicima zbog neprijatnosti i potvrdila da su prebačeni na drugi let sledećeg dana, piše Skaj Njuz.

Putnici koji su bili u avionu rekli su za kanadski CBC da je među njima vladala "velika frustracija".

Jedan od njih, Arije Kozuč, rekao je da dete nije bilo razmaženo niti mu je bilo neprijatno, već da je bilo uplašeno.

- Stalno se krilo ispod sedišta. Kada bi pokušali da ga nateraju da sedne i vežu ga, jednostavno bi se izvuklo ispod pojasa -  rekao je.

Druga putnica, Hilari Hercberg, rekla je da je iskrcavanje roditelja i deteta "trajalo čitavu večnost" i kritikovala komunikaciju avio-kompanije nakon što je let otkazan.

Pojedini putnici morali su na brzinu da pokušaju da pronađu smeštaj u obližnjim hotelima, a sada traže da im avio-kompanija nadoknadi nastale troškove.

(Kurir)

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